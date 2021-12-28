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BM Mülteciler Yüksek Komiserliği, Ege'deki can kayıplarından üzüntü duyulduğunu bildirdi - Son Dakika

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği, Ege'deki can kayıplarından üzüntü duyulduğunu bildirdi

28.12.2021 15:25
BM Mülteciler Yüksek Komiserliği, Ege'deki can kayıplarından üzüntü duyulduğunu bildirdi

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), Ege Denizi'nde düzensiz göçmenlerin hayatını kaybetmesinden duyulan üzüntüyü ifade etti.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), Ege Denizi'nde düzensiz göçmenlerin hayatını kaybetmesinden duyulan üzüntüyü ifade etti.

BMMYK, yaptığı yazılı açıklamada, 21-24 Aralık'ta Ege'de yaşanan üç ayrı kaza sonucu toplam 31 düzensiz göçmenin hayatını kaybettiğini anımsattı.

Yunan Sahil Güvenlik birimlerinin, Yunan Deniz ve Hava Kuvvetlerinin de yardımıyla, 160'ın üzerinde kişiyi kurtardığı belirtilen açıklamada, çok sayıda kişinin hala kayıp olduğu kaydedildi.

Açıklamada, "BMMYK ve Birleşmiş Milletler Mülteci Ajansı, Ege'de son günlerdeki can kayıpları nedeniyle derinden üzüntü duymaktadır." ifadesine yer verildi.

BMMYK Yunanistan Temsilcisi Maria Clara Martin'in "Mülteci ve göçmenlerin güvenli yol eksikliği ve umutsuzluk nedeniyle yaşamlarını acımasız insan kaçakçılarına emanet etmek zorunda hissetmeleri çok üzücü." şeklindeki sözleri de açıklamada yer aldı.

BMMYK'nın verilerine göre ocak-kasım aylarında, Akdeniz ve kuzeybatı Afrika deniz yolu üzerinden Avrupa'ya ulaşmaya çalışan 2 bin 500'ün üzerinde kişi yaşamını yitirdi veya kayboldu.

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Birleşmiş Milletler, Ege Denizi, Aralık, Ege, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: BM Mülteciler Yüksek Komiserliği, Ege'deki can kayıplarından üzüntü duyulduğunu bildirdi - Son Dakika
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