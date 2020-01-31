BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Libya'nın başkenti Trablus'taki faaliyetlerini askıya aldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Libya'nın başkenti Trablus'taki faaliyetlerini askıya aldı - Son Dakika

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Libya'nın başkenti Trablus'taki faaliyetlerini askıya aldı

29 dakika önce

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Libya'nın başkenti Trablus'taki faaliyetlerini askıya aldı.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Libya'nın başkenti Trablus'taki faaliyetlerini askıya aldı, System.String[]

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Libya'nın başkenti Trablus'taki faaliyetlerini askıya aldı.

BMMYK Libya Direktörü Jean-Paul Cavalieri yaptığı açıklamada, sığınmacı ve mültecilerin kaldığı kampa sadece birkaç metre uzaklıkta askeri eğitim tatbikatları yapıldığını belirterek bu tesisin hedef haline gelmesinden endişe duyulduğu için faaliyelerini askıya almaktan başka seçenekleri kalmadığını bildirdi.

Cavalieri, kamptaki yüzlerce mülteciyi daha güvenli yerlere tahliye etmeye başladıklarını ifade etti.

BM Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame ise BM Güvenlik Konseyini video konferans ile Libya'daki gelişmelere ilişkin bilgilendirdiği toplantıda, özellikle Trablus ve çevresinde çatışmaların arttığını ve 6 Ocak'tan beri 4'ü çocuk 18 sivilin hayatını kaybettiğini söylemişti.

Libya'da 12 Ocak'tan beri 110'un üzerinde ateşkes ihlali kaydedildiğini belirten Selame, "Libya'da ateşkesin sadece adı var." ifadesini kullanmıştı.

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, 19 Ocak'ta Berlin Konferansı'nda yapılan ateşkes çağrısına rağmen ihlallerini sürdürüyor.

Libya, 2011'de devrik lider Muammer Kaddafi'nin öldürülmesinden bu yana devam eden iç savaş nedeniyle meşruiyet krizine sahne oluyor.

Birleşmiş Milletler, Trablus, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 12:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Libya'da UMH, Hafter güçlerine ait insansız hava aracını düşürdü
Manisa'da 2 ilçede art arda gelen depremler nedeniyle yarıyıl tatili uzatıldı Adalet Bakanı Gül: Türk bayrağını yırtan Yunan vekil için adli mercilerimiz harekete geçti Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 2 işçi mahsur kaldı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2020 00:59:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Libya'nın başkenti Trablus'taki faaliyetlerini askıya aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]