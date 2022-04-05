BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Türkiye Temsilcisi Philippe Leclerc, Konya'da Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Türkiye Temsilcisi Philippe Leclerc, Konya'da Açıklaması

05.04.2022 12:02
BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Türkiye Temsilcisi Philippe Leclerc, Konya'da Açıklaması

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Türkiye Temsilcisi Philippe Leclerc, Türkiye'de mülteci statüsündeki insanların Türkçe öğrenmelerinin hayata katılmaları açısından önemli olduğunu söyledi.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Türkiye Temsilcisi Philippe Leclerc, Türkiye'de mülteci statüsündeki insanların Türkçe öğrenmelerinin hayata katılmaları açısından önemli olduğunu söyledi.

Philippe Leclerc, bazı temaslarda bulunmak ve Birleşmiş Milletler tarafından desteklenen programları yerinde incelemek üzere Konya'ya geldi.

Valiliği ve kentteki halk eğitim merkezlerini ziyaret eden Leclerc, AA muhabirine, mültecilerin ülkeye ve hayata adaptesi noktasında önemli çalışmalar yapıldığını söyledi.

Hayata adapte için öncelikli konunun eğitim olduğuna değinen Leclerc, insanların eğitim almalarının önemli olduğunu dile getirdi.

Özellikle mesleki eğitim almalarının çok önemli olduğunu aktaran Leclerc, "Kadın erkek çocukların da dil kurslarına katılmaları, ileride ve şu anda burada oldukları süreçte kendi hayatlarını, kendi başlarına idame ettirebilecek becerileri kazanmaları açısından çok önemli. Bu bakımdan ben de desteklediğimiz programları ziyaret ettim." ifadelerini kullandı.

Kentte verimli bir gün geçirdiklerini anlatan Leclerc, şöyle konuştu:

"İl Göç İdaresi temsilcileriyle buluştum, mültecilerin mesleki eğitim programlarını ziyaret ettim. Oyuncak yapımı, ayakkabı yapımı, deri malzemelerin üretimi gibi faaliyetlerde bulunduklarını gördüm. Bu yapılanlar sadece Türkiye'de değil, dünyada satılıyor. Gördüğüm birçok üründen çok etkilendim. Türk kadınları ile Türkiye'de mülteci olan Suriyeli, Iraklı, Afgan kadınların hep birlikte eğitim aldıklarını, eğitimler sonucu birlikte üretim yaptıklarını gördüm. Yan yana ve birlikte. Bu çok önemli bir şey. İnsanların kendi kendilerini idame ettirmeleri, hayata tutunmaları da çok önemli."

Leclerc, halk eğitim merkezlerinde meslek eğitimi alan bazı kadınların bu işi evlerinde sürdürdüğüne, bazılarınınsa bir işe girerek çalıştığına değinerek, şunları kaydetti:

"Özellikle ayakkabı üretiminde Konya'nın çok önde gelen bir il olduğunu öğrendim. Ayakkabı firmalarında çalışanlar var. Mülteciler mesleki eğitimlerde kazandıkları becerileri işte veya evde kendilerini geliştirerek devam ettirmelerinden büyük memnuniyet duydum. Konya önemli bir il ve burada çok sayıda mülteci statüsünde insan var. Türkiye'deki mültecilerin, hayata tutunmaları, hayata karışmaları ve dahil olmaları, aynı zamanda becerileri bir şekilde hayata katabilmeleri açısından Türkçe öğrenmeleri çok önemli."

YORUMLAR
500
Konya'nın ihracatı ilk çeyrekte 11,1 arttı Konya'nın ihracatı ilk çeyrekte 11,1 arttı BM: Ukrayna'da en az 1430 sivil öldü, 4 milyon 215 bin 47 mülteci komşu ülkelere geçti BM: Ukrayna'da en az 1430 sivil öldü, 4 milyon 215 bin 47 mülteci komşu ülkelere geçti

Birleşmiş Milletler, Türkiye, Mülteci, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Türkiye Temsilcisi Philippe Leclerc, Konya'da Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika
11:58 Eşine korku dolu anlar yaşatmıştı! Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşi Yusuf Bazancir'e 5 yıla kadar hapis talebi
11:50 Kapıcılar Kralı'nın çocuklarının bitmeyen miras davası! Mal varlığı şaşırttı, kardeşler düşman oldu
11:48 Yeni isim kim olacak? TFF başkanlığı için listede MHP'li vekil Saffet Sancaklı da var
11:45 Uyuduğu yastığın altından 7 metrelik yılan çıktı
11:37 Netflix Türkiye'de fiyatlara zam geldi! Mevcut üyeler aşamalı olarak geçecek
11:34 Çin kapalı kapılar arkasında Putin belgeselleri hazırlıyor: Amaç itibarını yeniden kazandırmak!
11:22 O, Ukrayna ordusunun keskin nişancısı! Kod adı: Kömür! İlk kez görüntülendi
11:21 Ukrayna-Rusya savaşında bir ilk! 267 Ukrayna askeri aynı anda Rusya ordusuna teslim oldu
11:06 Bayram ikramiyesi nisanın son haftası hesaplarda olacak
10:43 Şaşkına çeviren araştırma! Bazı balık türleri matematik işlemi yapmayı öğrendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2022 12:12:11. #1.13#
SON DAKİKA: BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Türkiye Temsilcisi Philippe Leclerc, Konya'da Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement