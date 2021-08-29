BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Ürdün'deki mülteciler için kullanmak üzere 200 milyon doları teslim aldı - Son Dakika

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), Ürdün'deki Filistinliler dışındaki mültecilerin ihtiyaçları için kullanılmak üzere tahsis edilen bütçenin 200 milyon dolarını teslim aldı.

BMMYK'den yapılan yazılı açıklamada, Ürdün'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında iyileşme yaşandığı, aşı almaya uygun mültecilerin yarısından fazlasının en az bir doz aşı olduğu belirtildi.

Açıklamada, BMMYK'nin, BM tarafından bu yıl tahsis edilen 405 milyon dolarlık bütçenin 200 milyon dolarını, Ürdün'deki Filistinliler dışındaki mültecilerin ihtiyaçları için kullanmak üzere teslim aldığı ifade edildi.

Ülkedeki Filistinliler'le Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) ilgileniyor.

Ürdün, dünyada nüfusuna oranla en fazla mülteci barındıran ikinci ülke konumunda yer alıyor. Ülkede, 669 bin 497'si Suriyeli, 66 bin 670'i Iraklı, 13 bin 393'ü Yemenli, 6 bin 9'u Sudanlı, 696'sı Somalili, 1449'u başka uyruklara sahip olmak üzere 757 bin 714 mülteci bulunuyor.