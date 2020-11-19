BM: Mültecilerin yeniden yerleştirilmesi yakın tarihin en düşük seviyesinde - Son Dakika

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıl sadece 15 bin 425 mültecinin üçüncü ülkelere yeniden yerleştirildiğini, bu sayının yakın tarihin en düşük oranı olduğunu bildirdi.

BMMYK'den yapılan yazılı açıklamada, "2020'de mültecilerin yeniden yerleştirilmesi rekor seviyelere düşecek." uyarısında bulunuldu.

BMMYK'nın en son verilerine göre, bu yıl ocak ayından eylül sonuna kadar yalnızca 15 bin 425 mülteci üçüncü ülkelere yerleştirildi. Geçen yıl ise aynı dönemde bu rakam 50 bin 86 olarak açıklanmıştı.

Açıklamada, "BMMYK, mülteciler için bu yeniden yerleştirme fırsatlarını kaybetmemek ve 2021 için yeniden yerleştirme kotalarını korumak için devletleri 2020'de mümkün olduğunca daha çok sayıda mülteciyi yeniden yerleştirmeye çağırıyor." ifadesi kullanıldı.

Bu yıl yeniden yerleştirilen mültecilerin yüzde 41'inin Suriyeliler ve yüzde 16'sının Kongolulardan oluştuğu aktarılan açıklamada, Irak, Myanmar ve Afganistan dahil toplam 47 ülkeden yeniden yerleştirme gerçekleştirildiği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserinin Korumadan Sorumlu Yardımcısı Gillian Triggs, "Kovid-19 salgını nedeniyle bu yıl yakın tarihin en düşük yeniden yerleştirme oranı riskiyle karşı karşıya oldukları" uyarısında bulundu.

Triggs, "Mevcut oranlar, neredeyse son 20 yılda tanık olunan en düşük yeniden yerleşim seviyelerinden birine işaret ediyor. Bu, mültecilerin korunması ve hayat kurtarma ve en çok risk altındakileri koruyabilme adına bir darbedir." ifadelerini kullandı.

Yeniden yerleştirme

Uluslararası Göç Örgütü'ne (IOM) göre, yeniden yerleştirme, acil durumlarda göç yönetimi için kullanılan bir strateji olarak tanımlanıyor.

Yeniden yerleştirme, mültecilerin, yerinden edilmiş kişilerin ve uluslararası göç hizmetlerine ihtiyaç duyanların organize bir şekilde sevk edilmesiyle bu kişiler için yapılacak düzenlemeler kapsamında paydaşlar ve ilgili ülkeler arasında gerçekleştiriliyor.