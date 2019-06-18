BM: "Mursi'nin ölümü bağımsız bir şekilde tüm açılardan araştırılmalıdır"
1 saat önce
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin ölümüne ilişkin ilk açıklamasını yaptı.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 04:30 Kaynak: İHA
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