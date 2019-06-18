Son Dakika Haberleri: BM: "Mursi'nin ölümü bağımsız bir şekilde tüm açılardan araştırılmalıdır"
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BM: "Mursi'nin ölümü bağımsız bir şekilde tüm açılardan araştırılmalıdır"

1 saat önce

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin ölümüne ilişkin ilk açıklamasını yaptı.

BM:
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin ölümüne ilişkin ilk açıklamasını yaptı. OHCHR, Mursi'nin ölümü için bağımsız soruşturma çağrısı yaptı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 04:30 Kaynak: İHA
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