BM: Myanmar'da askeri darbeden bu yana yerinden edilenler ikiye katlandı - Son Dakika

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği, Myanmar'da geçen yıl yapılan askeri darbeden bu yana ülkede yerinden edilen sivil sayısının ikiye katlandığını duyurdu.

BM'nin Cenevre Ofisindeki basın toplantısında konuşan Komiserlik Sözcüsü Matthew Saltmarsh, 1 Şubat 2021 askeri darbesinden bu yana insani durumun giderek kötüleştiği Myanmar'da iç çatışmalardan ötürü evini terk edenlerin durumunu değerlendirdi.

Saltmarsh, ülkede şiddetini artıran çatışmalardan dolayı sivillerin güvenlik riskinin giderek arttığını belirterek, "Bundan önce baskı ve şiddet nedeniyle yerinden edilen 370 bin civarında kişiye ilaveten Şubat 2021'den bu yana yaklaşık 440 bin sivil evini terk etti." dedi.

Ülke içinde yerinden edilen sivil sayısının son bir yılda ikiye katlandığı bilgisini paylaşan Saltmarsh, "Komiserlik, ilerleyen hafta ve aylarda daha fazla yerinden edilme vakalarının yaşanmasını öngörmektedir." diye konuştu.

Bangladeş'e sığınan 918 bin Arakanlı Müslüman var

Saltmarsh, Myanmar'ın güneydoğusundaki Kayin, Kayah, Mon eyaletleriyle güneydeki Shan ile doğudaki Bago ve Tanintharyi bölgelerinin çatışmalardan en çok etkilenen yerler olduğunun altını çizerek, bu bölgelerdeki zorunlu göçlerin, toplam yerinden edilen sayısının yarısından fazlasını oluşturduğunu kaydetti.

Etnik ayrımcılık sonucu ülkeden göç eden Arakanlı Müslümanların bu istatistiklerin dışında olduğunu anlatan Saltmarsh, "Halihazırda Bangladeş'e sığınmış 918 bin Arakanlı bulunmaktadır." ifadesini kullandı.

Saltmarsh, AA muhabirinin, vatandaşlıktan mahrum bırakılanlar dahil Myanmar'da yerinden edilen toplam kaç kişi bulunduğuna yönelik sorusuna, "Vatandaşlığı olmayanlarla birlikte Myanmar sınırları dahilinde yerinden edilen toplam kişi sayısı 1,2 milyon civarında." cevabını verdi.

BM'nin yerel ortaklarla birlikte bir süredir ülkeye insani yardım ulaştırmaya çalıştığının altını çizen Saltmarsh, yardıma muhtaç kişilerin bulunduğu birçok bölgeye, Myanmar ordusunun izin vermemesinden ötürü hala erişilemediğine dikkati çekti.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar 1500'ün üzerinde kişi hayatını kaybetti, binlerce gösterici gözaltına alındı.

Ülkede taraflar arası silahlı çatışmalar ve protestolar sürerken üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.