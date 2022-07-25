BM, Myanmar'da askeri yönetim karşıtı 4 kişinin idam edilmesini kınadı

Birleşmiş Milletler (BM), askeri darbe yapılan Myanmar'da bir süredir cezaevinde tutulan ve aralarında eski milletvekilinin de bulunduğu darbe karşıtı 4 kişinin idam edilmesini kınayarak, ülkedeki siyasi mahkumların serbest bırakılması çağrısı yaptı.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, yazılı açıklamasında, "Dünyadan bütün çağrılara rağmen ordunun, insan haklarını gözetmeksizin ölüm cezalarını infaz etmesinden endişeliyim." değerlendirmesinde bulundu.

Bachelet, infazları kınadığını vurgulayarak, "On yıllar sonra ilk defa gerçekleşen bu idamlar, yaşam hakkı, özgürlük, kişinin güvenliği ve adil yargılama teminatını kabaca ihlal etmiştir. Ordunun katliamları artırması, yarattığı krizi daha içinden çıkılmaz hale getirmekten başka bir işe yaramayacaktır." ifadesini kullandı.

Askeri darbeden önce ve sonra keyfi şekilde tutuklanan tüm siyasi mahkumların serbest bırakılması çağrısında bulunan Bachelet, ülkede idam cezasının kaldırılması yolunda bir adım olarak mevcut idam kararlarının ertelenmesi gerektiğini belirtti.

Bachelet, Myanmar'da cezaevi şartlarının da insani olmadığını kaydederek, askeri darbenin gerçekleştiği "Şubat 2021'den bu yana öldürülen yaklaşık 2 bin 100 kişiden yüzde 30'unun cezaevinde hayatını kaybettiği" bilgisini paylaştı.

Bölge ülkelerine Myanmar ordusunu sorumlu tutma çağrısı

Myanmar askeri yönetiminin şiddetten vazgeçme ve uluslararası sorumluluğunu yerine getirme niyeti olmadığını ifade eden Bachelet, bölge ülkelerini, "uluslararası hukuk uyarınca Myanmar ordusunu sorumlu tutmaya" çağırdı.

Myanmar'da 1 Şubat 2021 askeri darbesi sonrası tutuklanan ve aralarında eski iktidar partisi Ulusal Demokrasi Birliğinden (NLD) milletvekilin de bulunduğu 4 kişi, yargılandıkları askeri mahkemenin emriyle bugün idam edilmişti.

Askeri yönetim yaptığı açıklamada, infazların nerede gerçekleştiğine dair bilgi vermemişti.

Açıklamada mahkumların "şiddet içeren ve insanlık dışı terör cinayetleri" planladıkları ve yönettikleri için "yasal prosedürlere uygun olarak" idam edildiği kaydedilmişti.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu. Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar 2 binin üzerinde kişi hayatını kaybetti. Darbeden bu yana yaklaşık 13 bin kişi gözaltına alınırken 10 binin üzerinde kişi ise halen içeride tutuluyor.

Askeri mahkemeler, tutuklulardan 2'si çocuk 114 siyasi mahkum hakkında idam kararı verdi.