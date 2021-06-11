BM, "Myanmar'daki durumun insani bir felakete dönüştüğü" uyarısında bulundu - Son Dakika

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, askeri darbeden bu yana Myanmar'da şiddetin tırmandığını belirterek ülkedeki durumun yaklaşık 4 ayda "insani bir felakete dönüştüğü" uyarısında bulundu.

BM İnsan Hakları Ofisi Sözcüsü Ravina Shamdasani, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, Bachelet'in yaptığı yazılı açıklamayı okudu.

Açıklamasında, "Güvenilir raporlar, 1 Şubat'tan bu yana güvenlik güçleri tarafından çoğunluğu protestocular olmak üzere, en az 860 kişinin öldürüldüğünü gösteriyor." ifadesini kullanan Bachelet, 4 bin 804 kişinin halen keyfi gözaltında tutulduğunu belirtti.

"Siviller canlı kalkan olarak kullanılıyor"

Ülkedeki şiddet sarmalında sadece Kayah eyaletinde son 3 haftada 180 bin sivilin evlerini terk ettiğine işaret eden Bachelet, bu kişilerin çoğunun ormanlık bölgeye kaçtığını; su, gıda ve sağlık hizmetlerinin son derece kısıtlı olduğunu vurguladı.

Bachelet, güvenilir kaynaklara göre Myanmar güvenlik güçlerinin sivilleri canlı kalkan olarak kullandığını, pek çok bölgede sivillerin evlerini bombaladığını ve insani yardım çalışanlarını saldırı dahil insani yardımların erişimini engellediğini aktardı.

"Ordu bu krizden tek başına sorumlu, hesap sorulmalıdır"

Tatmadaw'ın (Myanmar ordusu) sivilleri korumak gibi bir görevi olduğunu vurgulayan Bachelet, uluslararası toplumun Tatmadaw'ın sivillere yönelik ağır topçu atışları da dahil saldırılarını önlemek için birleşmesi gerektiğinin altını çizdi.

Bachelet, askeri darbeden bu yana şiddetin ülke genelinde tırmandığını belirterek "Dört aydan biraz fazla bir süre içinde Myanmar, kırılgan bir demokrasiden insan hakları felaketine dönüştü. Can kayıplarının yanı sıra insanlar sosyal ve ekonomik haklar üzerinde de ciddi olumsuzluklar yaşıyor. Askeri liderlik, bu krizden tek başına sorumludur ve hesap sorulmalıdır." değerlendirmesini yaptı.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.