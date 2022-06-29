BM: Myanmar'daki kriz, çocuklara büyük zarar veriyor - Son Dakika
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BM: Myanmar'daki kriz, çocuklara büyük zarar veriyor

29.06.2022 14:35
BM: Myanmar'daki kriz, çocuklara büyük zarar veriyor

Birleşmiş Milletler (BM), askeri darbeden bu yana Myanmar'da süren insani krizin çocuklara ciddi zarar verdiğini belirtti.

Birleşmiş Milletler (BM), askeri darbeden bu yana Myanmar'da süren insani krizin çocuklara ciddi zarar verdiğini belirtti.

BM Çocuk Hakları Komitesinden yapılan yazılı açıklamada, Şubat 2021'deki darbeden bu yana en az 382 çocuğun taraflar arası çatışmalarda öldüğü veya yaralandığına dikkat çekilerek, 1400'ün üzerinde çocuğun da askeri yönetim tarafından keyfi olarak gözaltına alındığı kaydedildi.

Çocukların darbe karşıtı protestolara katıldığı gerekçesiyle gözaltına alındığı ve 27 Mayıs itibarıyla 274 çocuğun hala gözaltında tutulduğu belirtildi.

Ordu, çocukları rehin olarak kullanıyor

Darbeden bu yana Myanmar ordusunun çocukları kaçırma vakalarında artış görüldüğü ve özellikle ülkedeki bazı insan hakları savunucularının, askeri darbeye direniş göstermemeleri için çocuklarının rehin alınarak tehdit edildiği değerlendirmesine yer verildi.

An itibarıyla 61 çocuğun, orduya ait gözaltı merkezlerinde rehin tutulduğu kaydedildi.

Açıklamada, Arakanlı Müslüman çocukların da göç bağlantılı sebeplerden keyfi olarak gözaltına alındığı ve tutuldukları yerde çocukların kötü muamele gördüğü iddiaları yer aldı.

Askeri yönetim karşıtı silahlı grupların darbeden sonra çocukları silahlandırmaya başladığı, silahlı eğitimlerde bazı çocukların öldüğü veya ağır yaralandığı bildirildi.

Darbeden sonra ülke içinde yerinden edilen 700 binin üzerinde kişinin 250 bininin çocuk olduğu vurgulandı.

7,8 milyon çocuk okula gidemiyor

Taraflar arası çatışmalar ve askeri yönetime karşı sivil itaatsizlik eylemlerinin çocukların eğitimini olumsuz etkilediği ve an itibarıyla 7,8 milyon çocuğun eğitimlerine devam edemediğinin altı çizildi.

Sağlık sisteminin de askeri darbe nedeniyle ciddi oranda aksadığı ve bu yıl içinde 33 bine yakın çocuğun, rutin bağışıklık aşıları yaptırmadığı için hayatını kaybetme tehlikesinin olduğuna dikkat çekildi.

Bunun yanı sıra 1,3 milyon çocuk ile 700 binin üzerinde yeni doğum yapan annenin beslenme yardımına ihtiyaç duyduğu bildirildi.

Myanmarlı çocukların, ülkedeki çatışmalar ve insani krizin yükünü çekmeyi sürdürdüğü kaydedilerek, çocukların geleceğinin kurtarılması için uluslararası camiaya çağrıda bulunuldu.

Myanmar ordusunun karşıt gruplarla çatışmalara çocukları dahil etmeyi sonlandırması ve şimdiye kadar çocuklara yönelik işlenen suçların sorumlularının hesap vermesi gerektiği vurgulandı.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu. Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar 2 binin üzerinde kişi hayatını kaybetti. Darbeden bu yana yaklaşık 13 bin kişi gözaltına alınırken 10 binin üzerinde kişi ise halen içeride tutuluyor.

Askeri mahkemeler, tutuklulardan 2'si çocuk 114 siyasi mahkum hakkında idam kararı verdi.

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Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Togo Cumhuriyeti, Myanmar, Çocuk, Güncel, Son Dakika

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