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BM, Myanmar'dan yaklaşık 10 bin kişinin Hindistan ve Tayland sınırına sığındığını açıkladı - Son Dakika

BM, Myanmar'dan yaklaşık 10 bin kişinin Hindistan ve Tayland sınırına sığındığını açıkladı

21.06.2021 09:54
BM, Myanmar'dan yaklaşık 10 bin kişinin Hindistan ve Tayland sınırına sığındığını açıkladı, System.String[]

KUALA Birleşmiş Milletler (BM), askeri darbenin yaşandığı Myanmar'da ordu ile darbe karşıtı gruplar arasında çıkan çatışmalardan ötürü yaklaşık 10 bin kişinin evini terk ederek Hindistan ve Tayland sınırına sığınma talebinde bulunduğunu duyurdu.

KUALA Birleşmiş Milletler (BM), askeri darbenin yaşandığı Myanmar'da ordu ile darbe karşıtı gruplar arasında çıkan çatışmalardan ötürü yaklaşık 10 bin kişinin evini terk ederek Hindistan ve Tayland sınırına sığınma talebinde bulunduğunu duyurdu.

BM'nin Myanmar Özel Temsilcisi Christine Schraner Burgener, yaptığı açıklamada, Myanmar'daki insani krize ilişkin son durumu değerlendirdi.

Myanmar ordusu ile darbe karşıtı silahlı gruplar arasında son haftalarda yaşanan çatışmaların birçok kişiyi yerinden ettiğini belirten Burgener, "Myanmar'daki taraflarla yaptığım günlük görüşmelerde durumun ne kadar korkunç olduğunu birinci ağızdan duyuyorum. İnsanlar yokluk çekiyor, korku içinde yaşıyor ve hiçbir umutları yok." ifadesini kullandı.

???????Burgener, "Ülkenin merkezi bölgeleri ve Çin, Hindistan, Tayland sınırındaki yerlerde süren çatışmalar, şimdiye kadar 175 bin civarında sivilin yerinden edilmesi ve 10 bin civarında sığınmacının Hindistan ve Tayland sınırına göçmesiyle sonuçlandı." dedi.

Myanmar'daki krizin bölgesel bir tehdit haline geldiğini vurgulayan Burgener, insani krize zamanında müdahale etmenin hayati önem taşıdığını kaydetti.

Burgener, Arakanlı Müslümanların da deniz yoluyla ülkelerinden göçerek güvenliksiz şartlarda başka ülkelere sığınma çabalarının sürdüğünün de altını çizdi.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ile iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne dek 872 kişi hayatını kaybetti, binlerce gösterici gözaltına alındı.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

Birleşmiş Milletler, Myanmar, Tayland, India, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BM, Myanmar'dan yaklaşık 10 bin kişinin Hindistan ve Tayland sınırına sığındığını açıkladı - Son Dakika


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