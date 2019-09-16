Son Dakika Haberleri: BM, Myanmar hükümetinin Arakanlı Müslümanlara karşı şiddet eylemlerinin "soykırım niyetiyle"...
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BM, Myanmar hükümetinin Arakanlı Müslümanlara karşı şiddet eylemlerinin "soykırım niyetiyle"...

55 dakika önce

BM, Myanmar hükümetinin Arakanlı Müslümanlara karşı şiddet eylemlerinin "soykırım niyetiyle" yapıldığının yeni delillerle pekiştiğini açıkladı.

BM, Myanmar hükümetinin Arakanlı Müslümanlara karşı şiddet eylemlerinin

BM, Myanmar hükümetinin Arakanlı Müslümanlara karşı şiddet eylemlerinin "soykırım niyetiyle" yapıldığının yeni delillerle pekiştiğini açıkladı

Birleşmiş Milletler, Myanmar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 01:06 Kaynak: AA
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