BM, Myanmar hükümetinin Arakanlı Müslümanlara karşı "sistematik, insanlık dışı eylem ve...
23 dakika önce
BM, Myanmar hükümetinin Arakanlı Müslümanlara karşı "sistematik, insanlık dışı eylem ve zulümlerinin" sürdüğünü duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 01:08 Kaynak: AA
BM, Myanmar hükümetinin Arakanlı Müslümanlara karşı "sistematik, insanlık dışı eylem ve zulümlerinin" sürdüğünü duyurdu
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