Son Dakika Haberleri: BM, Myanmar hükümetinin Arakanlı Müslümanlara karşı "sistematik, insanlık dışı eylem ve...
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BM, Myanmar hükümetinin Arakanlı Müslümanlara karşı "sistematik, insanlık dışı eylem ve...

23 dakika önce

BM, Myanmar hükümetinin Arakanlı Müslümanlara karşı "sistematik, insanlık dışı eylem ve zulümlerinin" sürdüğünü duyurdu.

BM, Myanmar hükümetinin Arakanlı Müslümanlara karşı

BM, Myanmar hükümetinin Arakanlı Müslümanlara karşı "sistematik, insanlık dışı eylem ve zulümlerinin" sürdüğünü duyurdu

Birleşmiş Milletler, Myanmar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 01:08 Kaynak: AA
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