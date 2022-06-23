BM, Myanmar krizinin çözümü için Malezya'nın çabalarını destekledi - Son Dakika
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BM, Myanmar krizinin çözümü için Malezya'nın çabalarını destekledi

23.06.2022 16:17
BM, Myanmar krizinin çözümü için Malezya'nın çabalarını destekledi

Birleşmiş Milletler (BM), Myanmar'da askeri darbeden bu yana süren insani krizin çözümü için Malezya'nın öncü rol oynamasının cesaret verici olduğunu açıkladı.

Birleşmiş Milletler (BM), Myanmar'da askeri darbeden bu yana süren insani krizin çözümü için Malezya'nın öncü rol oynamasının cesaret verici olduğunu açıkladı.

Malezya'ya ziyarette bulunan BM İnsan Hakları Myanmar Özel Raportörü Tom Andrews, yaptığı yazılı açıklamada, Malezya'daki Arakanlı Müslüman sığınmacıların durumu ve Myanmar krizine dair değerlendirmelerde bulundu.

Andrews, Malezya'da kayıtlı 104 bin Arakanlı mültecinin bulunduğu bilgisini paylaşarak, "Myanmar'daki dehşetten kaçarak buraya sığınanlardan dinlediğim hikayeler, ülkenin her tarafında süren terörü açıkça yansıtmaktadır." dedi.

Mültecilerden bir genç kadının, göç hikayesini, "Bilmediğimiz bir yolda bilmediğimiz bir yere doğru yürüyorduk. Yolda ölebilirdik fakat yine de yürümeye devam ettik çünkü geride çok daha kötü şeyler vardı." ifadeleriyle anlattığını aktaran Andrews, Myanmar ordusunun yaptığı katliamların insanlık suçu teşkil ettiğini vurguladı.

ASEAN ülkelerine çağrı

Andrews, Myanmar krizinin çözümüne dair Malezya'nın öncü rolünün artmasını cesaret verici buldu ve Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) üyesi diğer ülkelerin de Myanmar ordusuna karşı bu şekilde tavır alması gerektiğinin altını çizdi.

Malezya Dışişleri Bakanı Seyfeddin Abdullah'ın, ASEAN'nin Myanmar krizine dair mevcut politikasını değiştirmesi gerektiğine yönelik söylemlerini takdirle karşılayan Andrews, "Malezya, darbenin ardından ülkede bir seneden fazladır hiçbir şeyin değişmediği hakikatini dile getirmiştir." açıklamasında bulundu.

Myanmar'daki insani krizin çözümü doğrultusunda Malezya'nın yürüttüğü dış politikayı desteklemeyi sürdüreceğini bildiren Andrews, ASEAN ülkelerine, Myanmar'da 1 Şubat darbesinin ardından askeri yönetime karşı devrik lider Aung San Suu Çii yanlılarının kurduğu Ulusal Birlik Hükümeti (NUG) ile temas halinde bulunma çağrısı yaptı.

Malezya Dışişleri Bakanı Seyfeddin, ASEAN'ın Myanmar krizine müdahale etmemesini eleştirmiş ve ASEAN'ın "müdahalesizlik" değil "ayrışmasızlık" siyasetini benimsemesi gerektiğini kaydetmişti.

Seyfeddin ayrıca Myanmar askeri yönetimine, NUG ile diyaloğa girme çağrısı yapmıştı.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu. Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar 2 binin üzerinde kişi hayatını kaybetti. Darbeden bu yana yaklaşık 13 bin kişi gözaltına alınırken 10 binin üzerinde kişi ise halen içeride tutuluyor.

Askeri mahkemeler, tutuklulardan 2'si çocuk 114 siyasi mahkum hakkında idam kararı verdi.

YORUMLAR
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Myanmarlı STK Lideri Win, BM'nin kendilerini hayal kırıklığına uğrattığını söyledi Myanmarlı STK Lideri Win, BM'nin kendilerini hayal kırıklığına uğrattığını söyledi BM: Myanmar'da açıklanan idam cezaları insanlığa karşı suç teşkil edebilir BM: Myanmar'da açıklanan idam cezaları insanlığa karşı suç teşkil edebilir
Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Mevlüt Çavuşoğlu, Malezya, Myanmar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM, Myanmar krizinin çözümü için Malezya'nın çabalarını destekledi - Son Dakika

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