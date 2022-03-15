BM, Myanmar ordusunun hak ihlallerinden sorumlu tutulması çağrısında bulundu - Son Dakika
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BM, Myanmar ordusunun hak ihlallerinden sorumlu tutulması çağrısında bulundu

15.03.2022 16:39
BM, Myanmar ordusunun hak ihlallerinden sorumlu tutulması çağrısında bulundu

Birleşmiş Milletler (BM), askeri darbenin yaşandığı Myanmar'da ordunun darbe karşıtlarına yönelik şiddetinin durdurulması ve Myanmar ordusunun insan hakkı ihlalleri nedeniyle hesap vermesi için uluslararası camiaya çağrı yaptı.

Birleşmiş Milletler (BM), askeri darbenin yaşandığı Myanmar'da ordunun darbe karşıtlarına yönelik şiddetinin durdurulması ve Myanmar ordusunun insan hakkı ihlalleri nedeniyle hesap vermesi için uluslararası camiaya çağrı yaptı.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, BM İnsan Hakları Konseyi'nin 49'uncu olağan oturumunda sunduğu raporda ülkedeki son gelişmeleri değerlendirdi.

Raporda, 1 Şubat 2021 askeri darbesinden bu yana ülkede yaşananlara tanıklık etmiş mağdur, tanık ve aktivistlerden oluşan 155'in üzerinde kişiyle yapılan mülakatlar paylaşıldı.

Myanmar ordusunun sivil yerleşim alanlarına hava saldırılarında bulunup ağır silahlarla sivilleri hedef alarak insan yaşamını açıkça ihlal ettiğini vurgulayan Bachelet, "çok sayıda sivilin başından vurulduğu, yakılarak öldürüldüğü, keyfi gözaltına alındığı veya işkenceye tabi tutulduğu" bilgisini aktardı.

Bachelet, darbeden bir yıl geçmesine rağmen halkın iradesinin kırılmadığının altını çizerek "Halk, demokrasiye dönülmesi ve devlet kurumlarının iradelerini yansıtması konularında kararlılığını sürdürmektedir." dedi.

Daha fazla sivil zarar görmeden uluslararası camianın acilen harekete geçmesi gerektiğini belirten Bachelet, "Uluslararası hukukun bu denli korkunç derecede ihlal edilmesinin bedelini ödeyen Myanmar halkı, uluslararası alanda kararlı, sert ve birlik halinde bir hamle beklemektedir." diye konuştu.

Bachelet, uluslararası camiaya "ordunun sivillere yönelik şiddetinin durdurulması ve insan hakları ihlali yapanların uluslararası hukuk uyarınca hesap vermesi" çağrısında bulundu.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Cii başta olmak üzere, pek çok yetkili ile iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestoculara müdahalesi sonucu bugüne dek 1600'ün üzerinde kişi hayatını kaybetti, binlerce gösterici gözaltına alındı.

Ülkede ordu ile silahlı gruplar arası çatışmalar sürerken gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

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Birleşmiş Milletler, İnsan Hakları, Myanmar, Darbe, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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