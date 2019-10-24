Son Dakika Haberleri: BM Myanmar Özel Raportörü basın brifingi düzenledi - NEW
Son Dakika Güncel BM Myanmar Özel Raportörü basın brifingi düzenledi - NEW

BM Myanmar Özel Raportörü basın brifingi düzenledi - NEW

43 dakika önce

BM İnsan Hakları Myanmar Özel Raportörü Yanghee Lee'nin konuşması NEW YORK - BM Uluslararası Myanmar Bağımsız Araştırma Misyonu Başkanı Marzuki Darusman ve BM İnsan Hakları Myanmar Özel Raportörü Yanghee Lee basın toplantısı düzenledi.

BM İnsan Hakları Myanmar Özel Raportörü Yanghee Lee'nin konuşması NEW YORK - BM Uluslararası Myanmar Bağımsız Araştırma Misyonu Başkanı Marzuki Darusman ve BM İnsan Hakları Myanmar Özel Raportörü Yanghee Lee basın toplantısı düzenledi.

BM Myanmar Özel Raportörü basın brifingi düzenledi - NEW

Birleşmiş Milletler, Myanmar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 03:02 Kaynak: AA
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