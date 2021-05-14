BM Myanmar Özel Temsilcisi, Myanmar'daki krizin çözümü için Tayland liderinden destek istedi - Son Dakika

BM Myanmar Özel Temsilcisi, Myanmar'daki krizin çözümü için Tayland liderinden destek istedi

14.05.2021 17:33
BM Myanmar Özel Temsilcisi, Myanmar'daki krizin çözümü için Tayland liderinden destek istedi, System.String[]

Birleşmiş Milletler (BM) Myanmar Özel Temsilcisi Christine Schraner Burgener, askeri darbenin yaşandığı Myanmar'daki krizin sona ermesi için Tayland Başbakanı Prayuth Chan-ocha'dan yardım talep etti.

Birleşmiş Milletler (BM) Myanmar Özel Temsilcisi Christine Schraner Burgener, askeri darbenin yaşandığı Myanmar'daki krizin sona ermesi için Tayland Başbakanı Prayuth Chan-ocha'dan yardım talep etti.

Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamaya öre, başkent Bangkok'ta Başbakan Prayuth ile bir araya gelen Burgener, Tayland'ın, Myanmar'da yaşanan krizi hafifletmek için askeri yönetimle çalışmanın bir yolunu bulmasını umduğunu bildirdi.

Görüşmede Prayuth, hükümetinin yararlı olabilecek bilgileri dinlemeye ve paylaşmaya hazır olduğunu ifade etti.

İkili ayrıca, güvenlik gerekçesiyle Myanmar sınırından Tayland'a kaçanlarda dahil olmak üzere, krizden etkilenen Myanmarlılar için insani yardım konusuna değindi.???????

Öte yandan, Tayland'da seçilmiş hükümeti devirerek iktidara gelen eski bir ordu komutanı olan Prayuth'un, Myanmar'da seçilmiş hükümeti askeri darbeyle deviren Genelkurmay Başkanı General Min Aung Hlaing ile yakın ilişkisi olduğu tahmin ediliyor.

Myanmar'da askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Darbe karşıtı protestolara ordunun silahlı müdahalesi sonucu en az 780 sivil hayatını kaybetmişti.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

Birleşmiş Milletler, Başbakanlık, Tayland, Myanmar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BM Myanmar Özel Temsilcisi, Myanmar'daki krizin çözümü için Tayland liderinden destek istedi - Son Dakika


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