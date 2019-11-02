Son Dakika Haberleri: BM nezdinde Türkiye'nin 'güvenli bölge' teklifini incelemek için ekip kuruluyor
Son Dakika Dünya BM nezdinde Türkiye'nin 'güvenli bölge' teklifini incelemek için ekip kuruluyor

BM nezdinde Türkiye'nin 'güvenli bölge' teklifini incelemek için ekip kuruluyor

6 saat önce

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği, Türkiye'nin mültecilerin ülkelerine geri dönüşünü sağlamak için Suriye'nin kuzeydoğusunda kurmayı planladığı "güvenli bölge" teklifini incelemek için bir ekip kuracak.

BM nezdinde Türkiye'nin 'güvenli bölge' teklifini incelemek için ekip kuruluyor, System.String[]

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği, Türkiye'nin mültecilerin ülkelerine geri dönüşünü sağlamak için Suriye'nin kuzeydoğusunda kurmayı planladığı "güvenli bölge" teklifini incelemek için bir ekip kuracak.


BM Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq, Genel Sekreter Antonio Guterres'in Türkiye ziyareti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

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Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 09:08 
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