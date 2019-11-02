BM nezdinde Türkiye'nin 'güvenli bölge' teklifini incelemek için ekip kuruluyor
6 saat önce
Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği, Türkiye'nin mültecilerin ülkelerine geri dönüşünü sağlamak için Suriye'nin kuzeydoğusunda kurmayı planladığı "güvenli bölge" teklifini incelemek için bir ekip kuracak.
Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği, Türkiye'nin mültecilerin ülkelerine geri dönüşünü sağlamak için Suriye'nin kuzeydoğusunda kurmayı planladığı "güvenli bölge" teklifini incelemek için bir ekip kuracak.
BM Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq, Genel Sekreter Antonio Guterres'in Türkiye ziyareti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 09:08
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