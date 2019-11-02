BM nezdinde Türkiye'nin 'güvenli bölge' teklifini incelemek için ekip kuruluyor

BM Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq, Genel Sekreter Antonio Guterres'in Türkiye ziyareti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği, Türkiye'nin mültecilerin ülkelerine geri dönüşünü sağlamak için Suriye'nin kuzeydoğusunda kurmayı planladığı "güvenli bölge" teklifini incelemek için bir ekip kuracak.

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İran'da 80 bin kişi hep bir ağızdan "Türkiye" diye haykırdı