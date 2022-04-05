BM: Nijerya'da 1,2 milyon kişi mayın tehlikesiyle karşı karşıya - Son Dakika

Birleşmişler Milletler (BM), Nijerya'nın kuzeydoğusunda yaklaşık 1,2 milyon kişinin mayın tehlikesi altında olduğunu bildirdi.

BM'nin Nijerya'daki geçici ikametgahı ve insani yardım koordinatörü Matthias Schmale, yaptığı açıklamada, terör örgütü Boko Haram'ın etkin olduğu Borno, Adamawa ve Yobe eyaletlerinde yaklaşık 1,2 milyon kişinin mayın tehlikesinin altında olduğunu belirtti.

Bu eyaletlerde yaşayan kişilerin hayat kurtaran yardıma ihtiyacı olduğunu altını çizen Schmale, Ocak 2016-Ocak 2022 döneminde 1532 mayın patlama yaşandığını aktardı.

Schmale, bu şiddet olaylarında 789 sivilin hayatını kaybettiğini, 1356 sivilin de yaralandığını duyurdu.

Boko Haram, son yıllarda düzenlenen operasyonlara rağmen Afrika'nın en fazla nüfusuna sahip ülkesi Nijerya'da hala ciddi güvenlik sorunu oluşturuyor.

Ülkede 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.