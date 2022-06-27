BM: Nijerya'da geçen sene 500 binden fazla kişi yerinden oldu - Son Dakika
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BM: Nijerya'da geçen sene 500 binden fazla kişi yerinden oldu

27.06.2022 01:16
BM: Nijerya'da geçen sene 500 binden fazla kişi yerinden oldu

Birleşmiş Milletler (BM), Nijerya'da artan güvenlik sorunları nedeniyle geçen sene 500 binden fazla kişinin yerinden olduğunu bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM), Nijerya'da artan güvenlik sorunları nedeniyle geçen sene 500 binden fazla kişinin yerinden olduğunu bildirdi.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) Nijerya ofisinden yapılan açıklamada, ülkedeki yerinden edilmiş insan sayısının 2018'den bu yana artış gösterdiği vurgulandı.

Açıklamada, artan hareketlerin esas olarak hükümet güçleri ile devlet dışı silahlı grupların arasında çatışmaların devam ettiği Burkina Faso ve Nijerya'daki artan çatışmalardan kaynaklandığı belirtildi.

Batı ve Afrika bölgelerindeki güvenlik sorunları nedeniyle 2021'de toplam 1,6 milyon kişinin yerinden olduğu kaydedilen açıklamada, bunlardan 500 bin 700'ünün Nijerya'dan olduğu aktarıldı.

Ülkede son dönemde motosikletli silahlı kişilerin saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

Bölge, zaman zaman hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilikle uğraşan bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Silahlı çeteler de bu çatışmalardan yararlanarak saldırılar düzenliyor ve bölge halkını rehin alıyor.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Ülkedeki terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.

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Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Burkina Faso, Hükümet, Nijerya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM: Nijerya'da geçen sene 500 binden fazla kişi yerinden oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: BM: Nijerya'da geçen sene 500 binden fazla kişi yerinden oldu - Son Dakika
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