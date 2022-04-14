BM: Nijerya'daki saldırılar nedeniyle bir yılda 11 bin 500'den fazla okul kapandı - Son Dakika
Üye Girişi

BM: Nijerya'daki saldırılar nedeniyle bir yılda 11 bin 500'den fazla okul kapandı

14.04.2022 15:06
BM: Nijerya'daki saldırılar nedeniyle bir yılda 11 bin 500'den fazla okul kapandı

Birleşmiş Milletler (BM), Nijerya'da artan silahlı saldırılar yüzünden bir yılda 11 bin 500'den fazla okulun kapandığını bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM), Nijerya'da artan silahlı saldırılar yüzünden bir yılda 11 bin 500'den fazla okulun kapandığını bildirdi.

BM Çocuklara Yardım Fonundan (UNICEF), Nijerya'nın Borno eyaletinde Boko Haram terör örgütünün Chibok kız öğrencilerini kaçırmasının 8'inci yılı dolayısıyla yapılan yazılı açıklamada, özellikle ülkenin kuzey bölgelerindeki okullar ve diğer eğitim öğrenim tesislerine yönelik artan saldırıların Nijerya'nın geleceği için endişe verici olduğu belirtildi.

Ülkedeki saldırılar nedeniyle bir yılda 11 bin 536 okulun kapatıldığı kaydedilen açıklamada, bunun yaklaşık 1,3 milyon çocuğun eğitimini etkilediği ifade edildi.

Açıklamada, güvenlikleri sağlanmadığı sürece çocukların, öğretmenlerin ve okulların silahlı kişilerin saldırılarına uğramaya devam edeceği vurgulandı.

Son bir yılda 1436 öğrenci ve 17 öğretmen kaçırıldı

Açıklamada görüşlerine yer verilen UNICEF Nijerya Temsilcisi Peter Hawkins, ülkede son bir yılda 1436 öğrenci ve 17 öğretmenin kaçırıldığını, bunlardan 16'sının hayatını kaybettiğini hatırlattı.

Okullara yönelik saldırıların ve öğrencilerin kaçırılmasının bir eğitim hakkı ihlali olduğunun ve kabul edilemeyeceğinin altını çizen Hawkins, "Bu saldırıların kurbanlara verdiği psikolojik zarar hesaplanamaz ve telafisi de mümkün değildir." ifadesini kullandı.

Boko Haram terör örgütü, ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde bulunan Chibok kentindeki bir yatılı okula 14 Nisan 2014'te baskın düzenlemiş, 276 kız öğrenciyi kaçırmıştı.

Öğrencilerin 57'si kısa süre sonra örgüt üyelerinin elinden kaçmayı başarmıştı. Güvenlik güçlerinin örgüte karşı düzenlediği operasyonlarda da 107 öğrenci kurtarılmıştı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Ülkedeki terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.

YORUMLAR
500
Nijerya'da güvenlik sorunları nedeniyle 3,3 milyon kişi yerinden oldu Nijerya'da güvenlik sorunları nedeniyle 3,3 milyon kişi yerinden oldu

Birleşmiş Milletler, Boko Haram, Nijerya, Terör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BM: Nijerya'daki saldırılar nedeniyle bir yılda 11 bin 500'den fazla okul kapandı - Son Dakika


Son Dakika
15:12 'Nisa Mihriban' isimli bebeğini sokağa bırakmıştı! Anne hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi
15:10 Mansur Yavaş'a MHP'de siyaset yaparken "Mecbur muyuz Diyarbakırlıyı, Ağrılıyı seçmeye" sözleri soruldu!
15:06 Başarılı oyuncu Kaan Urgancıoğlu kardeşiyle fotoğrafını paylaştı! Birbirlerine benzerlikleri şaşkınlık yarattı
14:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan uzun zaman sonra bir ilk: BBP Genel Merkezi'nde Destici ile buluştu
14:42 İdris Naim Şahin hakkında "Babacan ve Davutoğlu'ndan sonra parti kuruyor" iddiasına Saffet Kaya cevap verdi!
14:25 En kötü performans: Galatasaray'ın orta sahası hiç gol atamadı
14:16 Bir Zamanlar Çukurova'da bu akşam neler olacak? Hakan Züleyha'nın güvenini kazanmak için nasıl bir plan yaptı?
14:14 Merkez Bankası faiz kararını açıkladı: Yüzde 14'te sabit kaldı
14:11 Camdaki Kız yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda! Feride, Hayri'ye ültimatom veriyor!
14:06 Bahar Candan gündemden düşmüyor! Bu sefer de basın mensuplarının önünde aşka geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2022 15:24:20. #1.11#
SON DAKİKA: BM: Nijerya'daki saldırılar nedeniyle bir yılda 11 bin 500'den fazla okul kapandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement