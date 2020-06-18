BM'nin 75. Genel Kurul Başkanlığına seçilen Volkan Bozkır: "Bunlar ülkemize olan güven ve bu işi... - Son Dakika

BM'nin 75. Genel Kurul Başkanlığına seçilen Volkan Bozkır: "Bunlar ülkemize olan güven ve bu işi...

BM'nin 75. Genel Kurul Başkanlığına seçilen Volkan Bozkır: "Bunlar ülkemize olan güven ve bu işi iyi yapabileceğimize olan inançtan kaynaklandı.

BM'nin 75. Genel Kurul Başkanlığına seçilen Volkan Bozkır: "Bunlar ülkemize olan güven ve bu işi iyi yapabileceğimize olan inançtan kaynaklandı."

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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