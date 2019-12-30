BM'nin acı 2019 Libya raporu - Son Dakika

Birleşmiş Milletler, yaptığı incelemeler sonucunda 2019 yılı içerisinde Libya'da gerçekleştirilen hava saldırılarında 284 sivilin öldürüldüğünü açıkladı.

Libya'da bulunan Birleşmiş Milletler Destek Komisyonu ve Birleşmiş Milletler Yüksek Komiserliğine göre, Trablus ve Zawiya şehrinde 2019 yılında düzenlenen hava saldırılarında en az 284 sivil öldürüldü, 363 kişi de yaralandı. Hava saldırıları ve çatışmalar, Nisan ayından bu yana başkent Trablus'u, Hafter ordusu tarafından Birleşmiş Milletler (BM) destekli hükümetten almak amacıyla devam ediyor. Süren çatışmalarda binlerce kişi hayatını kaybedip yaralanırken, 120 binden fazla sivil ise yerinden edildi.

BM Libya Özel Elçisi Ghassan Salame, Cumartesi günü yaptığı açıklamada Libya'da sivillere yönelik yapılan hava saldırılarını kınadığını belirtirken, "Sivillere yönelik ayrım gözetmeyen saldırılar, yalnızca uluslararası insani hukukun ve insan hakları hukukunun ciddi bir ihlali değiller, aynı zamanda çatışmayı daha da çok arttırıyor ve Libya'daki sosyal birliği tehdit eden gelecekteki intikam eylemlerini teşvik ediyor. Bu yapılanlar kabul edilemez" dedi.

Libya'nın Trablus şehrinde son olarak Pazar günü yapılan hava saldırısında Sağlık Bakanlığı Acil Servisler Sözcüsü Osama Ali, 1 kadın sivilin hayatını kaybettiğini, 2 yabancı vatandaşın da yaralandığını belirtmişti. Kurtarma operasyonlarına devam edildiğini belirten Ali, yaralı sayısında artış olabileceğine vurgu yapmıştı.

(İHA)