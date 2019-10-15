BM'den DEAŞ'lı teröristlerin serbest bırakılmasına ilişkin açıklama

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü (OHCHR) Rupert Corville, terör örgütü YPG/ PKK'nın kontrolünde bulunan DEAŞ'lı teröristleri serbest bırakmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "DEAŞ'lı mahkumların serbest bırakıldığını teyit edecek bilgiye sahip değiliz." ifadesini kullandı.

BM kuruluşlarının, Türkiye'nin Fırat'ın doğusunda terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nın başlangıcından bu yana tek taraflı açıklamalar yapması dikkat çekiyor.BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen haftalık basın toplantısında, önde gelen BM kuruluşlarının sözcüleri yaptıkları açıklamalarda terör örgütünün ihlallerini ve sivillere saldırılarını yine görmezlikten geldi.

'TERÖR ÖRGÜTÜNÜN SALDIRILARINI GÖRMEZDEN GELDİ'

OHCHR Sözcü Colville, toplantıda Barış Pınarı Harekatı'ndan dolayı Türkiye'ye yönelik sert açıklamalarda bulunurken teröristlerin Türkiye'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden sivillerle ilgili tek bir açıklama yapmaması dikkat çekti. Colville, Suriye Milli Ordusu (SMO) içindeki grupların ihlallerinden uluslararası hukuk kapsamında Türkiye'nin sorumlu tutulacağını ve bu tür ihlallerin savaş suçu teşkil edebileceğini iddia etti.

'DEAŞ'LILARIN SERBEST BIRAKILDIĞINI TEYİT EDECEK BİLGİYE SAHİP DEĞİLİZ'

Sözcü Colville, Tel Abyad'daki YPG/PKK teröristlerinin kontrolünde olan hapishaneden DEAŞ'lıların serbest bırakılmasına ilişkin yayımlanan görüntüler ve ABD Başkanı Donald Trump'ın konuyla alakalı paylaştığı mesaj hakkındaki sorusuna, "DEAŞ'lı mahkumların serbest bırakıldığını teyit edecek bilgiye sahip olmadığımızın haricinde bu konuda fazla bir bilgiye sahip değilim. Kürt silahlı grupların (YPG/PKK) muhafazasında olan tüm mahkumlar ve tutuklularının durumu ve kaderinden derin endişe etmeye devam ediyoruz. Mahkumların durumu oldukça değişken ve alarm verici." cevabını verdi.

Colville, uluslararası basın mensuplarının DEAŞ mahkumlarının serbest bırakılmasına yönelik ısrarlı soruları karşısında da bu konuda bilgi sahibi olmadıklarını ileri sürdü.

YPG/PKK'NIN KİRLİ 'DEAŞ' OYUNU ORTAYA ÇIKMIŞTI

Tel Abyad'da YPG/PKK teröristlerinin kontrolünde olan ve DEAŞ'lıları serbest bıraktıkları hapishanenin görüntüleri ortaya çıkmıştı. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, varılan mutabakat kapsamında Türkiye'nin kontrolü sağlamaya hazır olduğu Tel Abyad'daki hapishanenin boşaltıldığı tespit edilmişti.

Hapishane teröristlerce tamamen boşaltılırken yüksek duvarlarla çevrili binanın açık kapıları dikkat çekti. YPG'li teröristlerin terk ettiği hapishanede terör örgütü elebaşının posterleri ile çeşitli dosyalar da görüntülere yansımıştı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, konuya ilişkin açıklamasında, "DEAŞ hapishanesine gittiğimiz zaman bunun YPG'li teröristler tarafından boşaltıldığını, oradaki DEAŞ'lıların kaçırıldığını gördük." ifadesini kullanmıştı.