BM'nin eski Myanmar Temsilcisi, Myanmar'a "Arakanlı Müslümanların durumunu tersine çevirmesi"... - Son Dakika

BM'nin eski Myanmar Temsilcisi, Myanmar'a "Arakanlı Müslümanların durumunu tersine çevirmesi"...

YENİ BM'nin eski Myanmar Temsilcisi Vijay Nambiar, Myanmar'a "Arakanlı Müslümanların içinde bulunduğu zor durumu tersine çevirmesi ve bu topluluğa karşı yaygın kurumsal ayrımcılık gerçeğini kabul etmesi" çağrısında bulundu.

BM'nin eski Myanmar Temsilcisi, Myanmar'a

YENİ BM'nin eski Myanmar Temsilcisi Vijay Nambiar, Myanmar'a "Arakanlı Müslümanların içinde bulunduğu zor durumu tersine çevirmesi ve bu topluluğa karşı yaygın kurumsal ayrımcılık gerçeğini kabul etmesi" çağrısında bulundu.

BM'nin eski Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un ekibinde çalışan ve o dönemde Myanmar konusunda özel danışmanlık yapan Nambiar, AA muhabirine verdiği özel röportajda, BM'nin Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) gibi bölgesel örgütlerin iş birliğinde Myanmar ile Rohingya (Arakanlı Müslüman) krizinin üzerine cepheleşme yaratmayacak biçimde gitmesi gerektiğini söyledi.

Nambiar, daima BM'nin, ASEAN gibi örgütlerle Myanmar'dan Malezya ve Endonezya gibi ülkelere kaçan Arakanlı Müslümanlara yasal göçmenlik fırsatları sağlamasının bir yolunu da içerecek gerçekçi çözümler önerme sorumluluğu olduğu kanısını taşıdığını ifade ederek, Myanmar'da son 3 yılda çok fazla bir değişikliğin yaşanmadığını vurguladı.

Hindistan'ın BM büyükelçiliği görevinde de bulunan Nambiar, "Geçen aylarda Myanmar'daki durum çok fazla değişmiş görünmüyor. Bu yıl kasımda yeni seçimler var ve ülke bu sürece giriyor. Bu nedenle kamu hassasiyeti ve klişelerin çok fazla değişmesi muhtemel değil." diye konuştu.

Myanmar'ın Arakanlı Müslümanlara karşı yaygın kurumsal ayrımcılık gerçeğini kabul etmesi ve içinde bulundukları bu zor durumu tersine çevirecek adımlar atması gerektiğine işaret eden Nambiar, ebeveynleri ve kendileri daha önce bu haktan faydalananlara vatandaşlık verilmesi yönündeki prosedürlerin hızlandırılması ve bu kişilere eşit fırsatlar tanınması çağrısı yaptı.

- "BM Güvenlik Konseyinde fikir birliği yok"

Nambiar, BM Güvenlik Konseyinin (BMGK) 5 daimi üyesi arasında Arakanlı Müslümanların durumuyla ilgili fikir birliğinin bulunmadığını, bu yönde herhangi bir ciddi eylem olasılığı görmediğini kaydetti.

Myanmar'ın 2017'deki şiddetten kaçan Arakanlı Müslümanların ülkeye geri dönüşünü sağlamaya bağlılığını dile getirse de sürecin sürüncemede kaldığını belirten Nambiar, "Geri döndüklerinde kaderleri ve vatandaşlığa giden yol hala belirsiz. Aynı zamanda mülteciler yeni şiddet olayları ve Tatmadaw'ın (Myanmar ordusu) yağmalama olasılığıyla karşı karşıya kalmak istemiyor." dedi.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Arakan'da 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

BM'ye göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bine ulaştı.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

Birleşmiş Milletler, Myanmar, Arakan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2020 13:31

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BM'nin eski Myanmar Temsilcisi, Myanmar'a 'Arakanlı Müslümanların durumunu tersine çevirmesi'... - Son Dakika
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