BM'nin Filistin gündemiyle bir araya gelmesi, akıllara Erdoğan'ın yıllar önce alaycı gülüşlere karşın yaptığı konuşmayı getirdi

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu perşembe günü, İsrail tarafından saldırıya uğrayan Filistin gündemi ile toplanıyor. Geçtiğimiz haftalarda Gazze ve Batı Şeria'nın dışında, özellikle Kudüs'ün merkezindeki kutsal alanlarda ve Şeyh Cerrah mahallesinde İsrail masum halkın haklarını gasp etmiş, hak arayanları darbetmiş ve kadın-çocuk ayrımı yapmadan yerleşim yerlerini bombalamıştı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN UYARMIŞ

BM'nin bu gündemle toplanacak olmasının ardından akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2 yıl önceki Birleşmiş Milletler'in 74. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşma geldi. Bu konuşma ile Erdoğan'ın bugün yaşananları o zaman gördüğü ve uyarılarda bulunduğu ortaya çıktı.

ERDOĞAN KONUŞURKEN ALAYCI GÜLMÜŞLERDİ

1947'de Filistin toprakları içindeki küçük Yahudi yerleşimlerinden oluşan İsrail, 1967'ye kadar iyice yayılmış ve sonrasında da Filistin'i pratikte var olmayan bir hale sokmuştu. Erdoğan bunları anlatırken bazı liderlerin alaycı gülüşleri de kameralara takılmıştı.

"İSRAİL DEVLETİNİN SINIRLARI NERESİDİR?"

Erdoğan yaptığı konuşmada "İsrail Devleti'nin sınırları nerededir? 1948 sınırları mıdır? 1967 sınırları mıdır? Yoksa daha başka sınırları mı vardır?" derken cümlesinin sonunda Siyonizm'in büyük İsrail planına gönderme yapıyor.

"TÜRKİYE OLARAK BİZİM BU KONUDAKİ GÖRÜŞÜMÜZ NETTİR"

Erdoğan; söz konusu konuşmasında İsrail devletinin işlediği cinayetler, insanlık dışı suçlar ve uyguladığı ablukayla herkesin gözünün önünde suç işlediğini ve kimsenin bir şey yapmadığını belirttikten sonra "Türkiye olarak bizim bu konudaki görüşümüz nettir. Doğu Kudüs'ün başkenti olacağı homojen ve tam bağımsız bir Filistin derhal kurulmalıdır. Sürekli karar alıyorsunuz ama bu kararlar uygulanıyor mu? Hayır uygulanmıyor." diyor.

Cumhurbaşkanı tarihi konuşmasını; "Türkiye olarak biz her zaman Filistin halkının yanında olacağız." sözleriyle bitiriyor.