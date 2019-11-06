Son Dakika Haberleri: BM'nin Filistinli mültecilere yardım ajansı UNRWA'nın direktörü açığa alındı
Son Dakika Dünya BM'nin Filistinli mültecilere yardım ajansı UNRWA'nın direktörü açığa alındı

BM'nin Filistinli mültecilere yardım ajansı UNRWA'nın direktörü açığa alındı

7 saat önce

Birleşmiş Milletler'in Filistinli mültecilere yardım ajansı UNRWA'nın direktörü Pierre Krahenbuhl hakkında görevi kötüye kullanma iddiasıyla açılan soruşturma nedeniyle açığa alındı

BM'nin Filistinli mültecilere yardım ajansı UNRWA'nın direktörü açığa alındı, System.String[]

Birleşmiş Milletler'in Filistinli mültecilere yardım ajansı UNRWA'nın direktörü Pierre Krahenbuhl hakkında görevi kötüye kullanma iddiasıyla açılan soruşturma nedeniyle açığa alındı.


Ajanstan yapılan açıklamada komiserin yetkilerinin soruşturma tamamlanana kadar askıya alındığı ve yerine geçici olacak Christian Saunders'in atandığı belirtildi.

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Birleşmiş Milletler, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 02:28 
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