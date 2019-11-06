BM'nin Filistinli mültecilere yardım ajansı UNRWA'nın direktörü açığa alındı
7 saat önce
Birleşmiş Milletler'in Filistinli mültecilere yardım ajansı UNRWA'nın direktörü Pierre Krahenbuhl hakkında görevi kötüye kullanma iddiasıyla açılan soruşturma nedeniyle açığa alındı
Birleşmiş Milletler'in Filistinli mültecilere yardım ajansı UNRWA'nın direktörü Pierre Krahenbuhl hakkında görevi kötüye kullanma iddiasıyla açılan soruşturma nedeniyle açığa alındı.
Ajanstan yapılan açıklamada komiserin yetkilerinin soruşturma tamamlanana kadar askıya alındığı ve yerine geçici olacak Christian Saunders'in atandığı belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 02:28
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