Son Dakika Haberleri: BM'nin gönderdiği 45 tır insani yardım İdlib'de dağıtılacak
Son Dakika Güncel BM'nin gönderdiği 45 tır insani yardım İdlib'de dağıtılacak - Son Dakika

BM'nin gönderdiği 45 tır insani yardım İdlib'de dağıtılacak

6 saat önce

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kentine 45 tır insani yardım gönderildi.

BM'nin gönderdiği 45 tır insani yardım İdlib'de dağıtılacak, System.String[]

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kentine 45 tır insani yardım gönderildi.


BM'nin yardımlarını taşıyan 45 tır, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı.


Tırlardaki insani yardım malzemelerinin İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı öğrenildi.

Birleşmiş Milletler, Suriye, İdlib, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 04:44 Kaynak: AA
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