"BM'nin İdlib'e destek kararı memnuniyet verici"

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık Birleşmiş Milletler 'in (BM) İdlib 'e destek kampanyasını daha fazla ihtiyaç sahibine yardım ulaştırma bağlamında memnuniyet verici bulduklarını belirtti.Kızılay'dan yapılan açıklamada, BM bünyesinde Suriye 'nin İdlib bölgesine yönelik başlatılan yardım kampanyasının memnuniyet verici olduğu ifade edildi.Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık, BM İnsani İlişkiler Koordinasyon Ofisi'nin de (OCHA) aralarında bulunduğu çoğu BM bünyesindeki 11 insani yardım kuruluşunun "Dünya İzliyor" etiketiyle sosyal medyada başlattığı kampanyayı değerlendirdi.Kınık, "Kızılay olarak İdlib bölgesinde savunmasız olarak bulunan milyonlarca kişiye elimizden gelen insani yardımı yapmaya çalışıyoruz. BM'nin aldığı bu kararı daha fazla ihtiyaç sahibine yardım ulaştırma bağlamında memnuniyet verici buluyoruz. Aynı şekilde sivil insanların hayatlarına mal olan, yüzbinlerce insanı zorunlu göçe maruz bırakan bu harekatın da bir an önce sona erdirilmesi çağrısını yapıyoruz." değerlendirmesini yaptı.İdlib ve çevresinde sıkışmış 3 milyon insanın bulunduğunu vurgulayan Kınık, şunları kaydetti:"Bu kişilerin yaklaşık 1 milyonu henüz çocuk ve bebek. Önemli bir kısmı yaşlı ve engelli. Suriye rejimi bir süredir hayata geçirdiği havadan ve karadan bombardımanlarla yeni ölümlere, yeni yaralanmalara ve yeni acılara neden oluyor. Açık bir şekilde savaş suçu işleniyor. Söz konusu askeri hareketlilik, başta Kızılay olmak üzere insani yardım örgütlerinin sivillere el uzatmasını da her geçen gün daha güç bir hale getiriyor. Oysa bu kişilerin öncelikle yaşam hakkının daha sonra temel insani ihtiyaçlara ulaşma hakkının korunması gerekiyor. BM'nin aldığı desteği artırma kararını iki açıdan olumlu buluyoruz. Birincisi dünyanın kanıksadığı İdlib bölgesindeki insani acılara yeniden dikkat çekilmesi sağlanacak. İkincisi ise söz konusu yardım kampanyası ile daha fazla çocuğa, yaşlıya, kadına el uzatılabilecek."Krizin başından beri Suriye'ye yönelik insani yardım çalışmalarını aralıksız olarak sürdüren Kızılay, Suriye içerisindeki kamplara sürekli olarak barınma, beslenme ve sağlık desteği sağlıyor, on binlerce yetim çocuk ile eşlerini kaybetmiş kadınların bulunduğu yetimhanelere de aralıksız destek veriyor.