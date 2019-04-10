BM'nin İdlib'e İnsani Yardımları Devam Ediyor

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Birleşmiş Milletler'e(BM) ait lojistik depolarından, Suriye'nin İdlib kentine yapılan insani yardımlar devam ediyor.

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Birleşmiş Milletler'e(BM) ait lojistik depolarından, Suriye'nin İdlib kentine yapılan insani yardımlar devam ediyor.



Depolardan 23 TIR'a yüklenen insani yardım malzemeleri, jandarma ve BM görevlilerinin eşliğinde Cilvegözü Gümrük Kapısı'na geldi. Gümrük alanına giren TIR'lar, yapılan işlemlerin ardından İdlib kentine hareket etti. İnsani yardım malzemeleri, İdlib kent merkezi ile kırsalda yaşayan sivillere dağıtılacak.



- Hatay

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

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