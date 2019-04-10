Son Dakika Haberleri: BM'nin İdlib'e İnsani Yardımları Devam Ediyor

BM'nin İdlib'e İnsani Yardımları Devam Ediyor

29 dakika önce

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Birleşmiş Milletler'e(BM) ait lojistik depolarından, Suriye'nin İdlib kentine yapılan insani yardımlar devam ediyor.

BM'nin İdlib'e İnsani Yardımları Devam Ediyor, System.String[]
HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Birleşmiş Milletler'e(BM) ait lojistik depolarından, Suriye'nin İdlib kentine yapılan insani yardımlar devam ediyor.

Depolardan 23 TIR'a yüklenen insani yardım malzemeleri, jandarma ve BM görevlilerinin eşliğinde Cilvegözü Gümrük Kapısı'na geldi. Gümrük alanına giren TIR'lar, yapılan işlemlerin ardından İdlib kentine hareket etti. İnsani yardım malzemeleri, İdlib kent merkezi ile kırsalda yaşayan sivillere dağıtılacak.

- Hatay
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 01:28 Kaynak: DHA
Reyhanlı, Hatay, İdlib, Birleşmiş Milletler, Güncel
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