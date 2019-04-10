BM'nin İdlib'e İnsani Yardımları Devam Ediyor
2 saat önce
HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Birleşmiş Milletler'e(BM) ait lojistik depolarından, Suriye'nin İdlib kentine yapılan insani yardımlar devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 01:50 Kaynak: DHA
HATAY'ın Reyhanlı
ilçesinde bulunan Birleşmiş Milletler
'e(BM
) ait lojistik depolarından, Suriye
'nin İdlib
kentine yapılan insani yardımlar devam ediyor.
Depolardan 23 TIR'a yüklenen insani yardım malzemeleri, jandarma ve BM görevlilerinin eşliğinde Cilvegözü
Gümrük Kapısı'na geldi. Gümrük alanına giren TIR'lar, yapılan işlemlerin ardından İdlib kentine hareket etti. İnsani yardım malzemeleri, İdlib kent merkezi ile kırsalda yaşayan sivillere dağıtılacak. - Hatay
Cumhurbaşkanı Erdoğan Rakam Verdi: Şu anda Cezaevinde 30 bin 559 FETÖ'cü Var
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ'yü Kurumlarımızdan Tam Olarak Temizlediğimizi Düşünmüyorum
Avrupa Merkez Bankası Faiz Kararını Açıkladı
Hindistan'da Yarın Başlayacak Seçimin Maliyeti 7 Milyar Doları Bulacak