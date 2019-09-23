Son Dakika Haberleri: -BM'nin İlk Gününde Yoğun Güvenlik Önlemleri Alındı
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-BM'nin İlk Gününde Yoğun Güvenlik Önlemleri Alındı

34 dakika önce

- BM'nin ilk gününde yoğun güvenlik önlemleri alındıNEW YORK - ABD'nin New York şehrinde düzenlenen Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu'nun ilk gününde yoğun güvenlik önlemleri alındı.

- BM'nin ilk gününde yoğun güvenlik önlemleri alındı

NEW YORK - ABD'nin New York şehrinde düzenlenen Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu'nun ilk gününde yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Güvenlik önlemlerinin zirveye çıkarıldığı New York'ta düzenlenen BM 74. Genel Kurulu'nun ilk günü hareketli başladı. Görüşmeler öncesi emniyet güçleri BM binası etrafında yoğun güvenlik önlemi aldı. BM 74. Genel Kurul üst düzey toplantıları ise, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in başkanlık ettiği 'İklim Değişikliği' zirvesiyle başladı. Aralarında ABD Başkanı Donald Trump'ın da olduğu dünya liderleri zirve için Birleşmiş Milletler binasına geldi. Katılımcılar ise Birleşmiş Milletler binası önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

-BM'nin İlk Gününde Yoğun Güvenlik Önlemleri Alındı

Amerika Birleşik Devletleri, Birleşmiş Milletler, New York, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 07:47 Kaynak: İHA
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