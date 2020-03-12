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BM'nin insani felakete dönüşebilir uyarısı yaptığı çekirge istilası Türkiye sınırında mı?
6 saat önce
Birleşmiş Milletler (BM), göçmen çekirge sürülerindeki artış nedeniyle yaşanacak olası insani bir felakete karşı uyarıda bulunuyor.
Birleşmiş Milletler (BM), göçmen çekirge sürülerindeki artış nedeniyle yaşanacak olası insani bir felakete karşı uyarıda bulunuyor. Çekirge sürülerinin İran ve Irak'tan sonra Türkiye'ye yöneldiği öne sürülüyor.View on euronews
Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 05:57
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