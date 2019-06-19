Son Dakika Haberleri: BM'nin Kaşıkçı cinayetine ilişkin raporu
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BM'nin Kaşıkçı cinayetine ilişkin raporu

1 saat önce

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Rainer Breul, Suudi Arabistan'ın Cemal Kaşıkçı cinayetini kapsamlı ve inandırıcı bir şekilde aydınlatmasını istediklerini söyledi.

BM'nin Kaşıkçı cinayetine ilişkin raporu, System.String[]
Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Rainer Breul, Suudi Arabistan'ın Cemal Kaşıkçı cinayetini kapsamlı ve inandırıcı bir şekilde aydınlatmasını istediklerini söyledi.
Berlin'deki Federal Basın Merkezinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Breul, Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard'ın Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin rapor hazırladığına dikkati çekerek, "Rapor henüz çok yeni. Raporu inceledikten sonra gerekli açıklamayı yapmamıza müsaade ediniz." dedi.
Breul, Almanya olarak daha önce Kaşıkçı cinayetini sert şekilde kınadıklarını, cinayetle ilgisi bulunduğu iddia edilen Suudi şüphelilere ülkeye giriş yasağı koyduklarını hatırlattı.
Rainer Breul, "Suudi Arabistan tarafından bu konunun kapsamlı ve inandırıcı bir şekilde aydınlatılmasını bekliyoruz." diye konuştu.
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a herhangi bir yaptırımın söz konusu olup olmayacağının sorulması üzerine Breul, raporu inceledikten sonra partnerleriyle yakın temas kurarak bu konu hakkında açıklama yapılabileceğini kaydetti.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 04:51 Kaynak: AA
Almanya, Suudi Arabistan, Cemal Kaşıkçı, Birleşmiş Milletler, Güncel
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