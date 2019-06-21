Son Dakika Haberleri: BM'nin Kaşıkçı cinayetine ilişkin raporu
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BM'nin Kaşıkçı cinayetine ilişkin raporu

1 saat önce

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Adebahr, Birleşmiş Milletlerin (BM) Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti raporuna ilişkin "Rapor, cinayetin aydınlatılmasının uluslararası bir ihtiyaç olduğunu ortaya koydu.

BM'nin Kaşıkçı cinayetine ilişkin raporu, System.String[]
Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Adebahr, Birleşmiş Milletlerin (BM) Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti raporuna ilişkin "Rapor, cinayetin aydınlatılmasının uluslararası bir ihtiyaç olduğunu ortaya koydu." dedi.
Adebahr, Federal Basın Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında, BM Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard'ın Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin hazırladığı rapora ilişkin açıklamada bulundu.
Almanya'nın Suudi Arabistan'dan cinayetin kapsamlı ve inandırıcı bir şekilde aydınlatılmasını beklediğini vurgulayan Adebahr, bu beklentinin Suudi Arabistan'ın Türk makamlarıyla iş birliği yapması için de geçerli olduğunu belirtti.
Adebahr, raporun, cinayetin aydınlatılmasına katkı sağlayacağını dile getirerek "Rapor, cinayetin aydınlatılmasının uluslararası bir ihtiyaç olduğunu ortaya koydu." dedi.
26 Haziran'da Cenevre'de düzenlenecek BM İnsan Hakları Konseyi kapsamında Callamard'ın da katılacağı interaktif diyalog etkinliğinin düzenleneceğine işaret eden Adebahr, "Buraya aktif bir şekilde katılacağız." diye konuştu.
Adebahr, raporda Suudi Veliaht Prensin cinayete karıştığına ilişkin güvenilir emarelerin bulunduğunun hatırlatılması üzerine, "Biz raporu ayrıntılı bir şekilde analiz edeceğiz. BM Özel Raportörü ile gelecek hafta konuşacağız. Biz, raporu, olayı açıklığa kavuşturması için önemli bir katkı olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 03:54 Kaynak: AA
Cemal Kaşıkçı, Almanya, Birleşmiş Milletler, Güncel
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