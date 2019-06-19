BM'nin Kaşıkçı raporu uluslararası insan hakları kuruluşlarında yankı uyandırdı

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İngiliz basını Mursi'ye 20 dakika boyunca müdahale edilmediğini iddia etti

Ekrem İmamoğlu'nun ekibinin "Bilgisi var" dediği Mahir Ünal'dan açıklama: Bilgim yok

Eski eşini bıçaklayan adamdan "neden yaptınız sorusuna" ilginç cevap

İsmail Küçükkaya: İmamoğlu dün TRT'de çok daha iyiydi, TRT'dekiler soruları mı verdiler?