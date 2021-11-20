BM'nin Kosova Geçici Yönetim Misyonu Başkanlığına Lübnanlı Caroline Ziadeh atandı - Son Dakika

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri António Guterres'in, Lübnan asıllı Caroline Ziadeh'i yeni Özel Temsilcisi ve BM Kosova Geçici Yönetim Misyonu (UNMIK) Başkanı olarak atadığı duyuruldu.

BM'nin internet sayfasından yapılan duyuruda, "Bayan Ziadeh, Genel Sekreterin Kosova'da daha fazla barış ve istikrara yönelik özverili çabaları ve etkin liderliği için minnettar olduğu Zahir Tanin'in yerini aldı." ifadesine yer verildi.

Arapça, İngilizce ve Fransızca bilen Ziadeh'in göç, sürdürülebilir kalkınma, insan hakları ve kadın, barış ve güvenlik gibi birçok alanda BM'de ulusal delegasyonlara önderlik için kapsamlı bilgiye sahip olduğu belirtildi.

Daha önce New York'ta Lübnan'ın BM Daimi Temsilci Yardımcısı (2006-2017) olarak da görev yapmış olan Ziadeh, 2017 yılından bu yana Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanlığı'nda Uluslararası Örgütler, Konferanslar ve Kültürel Hizmetler Daire Başkanı olarak çalıştı.

Uluslararası diplomasi alanında 30 yıla yakın deneyimi olan kadın diplomat, Beyrut'taki Lübnan Üniversitesi'nden Ekonomi ve Siyaset Bilimi alanında Sanat Lisansı ve Yüksek Lisans dereceleriyle Libre de Bruxelles Üniversitesi ve Viyana Diplomatik Akademisi'nden Uluslararası İlişkiler diplomalarına sahip.