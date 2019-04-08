BM'nin Libya'da İnsani Ateşkes Çağrısı Yanıtsız Kaldı

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler'in (BM) Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter'in Trablus'u ele geçirmek için saldırı başlatmasının ardından çıkan çatışmalarda sivillerin tahliyesi edilmesi için yaptığı insani ateşkes çağrısı yanıtsız kaldı.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler'in (BM) Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter'in Trablus'u ele geçirmek için saldırı başlatmasının ardından çıkan çatışmalarda sivillerin tahliyesi edilmesi için yaptığı insani ateşkes çağrısı yanıtsız kaldı.



BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, "İnsani ateşkes çağrımıza maalesef olumlu yanıt alamadık." dedi.



Çatışmalarda kullanılan ağır silahların yerleşim birimlerini etkilediğine ve çok sayıda sivilin bu bölgelerden çıkamadığına dikkati çeken Dujarric, sivillerin ve yaralıların tahliyesi için insani ateşkes çağrısını yineledi.



Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı başlatan General Halife Hafter'in askeri güçleri ile Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac'ın birlikleri arasında başkent çevresinde şiddetli çatışmalar yaşanıyor.



Libya'da UMH'ye bağlı Sağlık Bakanlığı tarafından Facebook hesabı üzerinden yapılan açıklamada, çatışmalarda, 21 kişinin öldüğü, 27 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

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