BM'nin Lübnan'daki hastane ve su tesislerine yakıt desteği sona erdi - Son Dakika
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BM'nin Lübnan'daki hastane ve su tesislerine yakıt desteği sona erdi

06.04.2022 10:33
BM'nin Lübnan'daki hastane ve su tesislerine yakıt desteği sona erdi

Birleşmiş Milletler (BM), Lübnan'daki hastane ve su tesislerine Eylül 2021'den bu yana sağladığı akaryakıt desteğinin sona erdiğini duyurdu.

Birleşmiş Milletler (BM), Lübnan'daki hastane ve su tesislerine Eylül 2021'den bu yana sağladığı akaryakıt desteğinin sona erdiğini duyurdu.

BM Bilgi Merkezi (UNIC) Beyrut ofisinin internet sitesinde yayımlanan açıklamada, Lübnan'da 2021 yazında patlak veren akaryakıt krizinin ardından "acil yardım planı" çerçevesinde verilen yakıt desteğine değinildi.

Açıklamada, BM'nin Dünya Gıda Programı, Dünya Sağlık Örgütü ve diğer kardeş kurumlarla gerçekleştirdiği koordinasyon sonucu Lübnan'daki hastanelere ve su tesislerine Eylül 2021'de verilmeye başlanılan akaryakıt desteğinin 31 Mart 2022'de sona erdiği kaydedildi.

Lübnan'da 6 aylık süre zarfında 350 su tesisi ve 272 hastaneye toplamda 10,4 milyon litre yakıt verildiği aktarılan açıklamada, hükümete de enerji krizi konusunda uygun çözümler üretmesi çağrısında bulunuldu.

Lübnan'daki akaryakıt krizi

2019'dan beri ekonomik krizle mücadele eden Lübnan'da, devlet, günlük tüketilen 12 milyon litre civarındaki akaryakıtı Merkez Bankası üzerinden sübvanse ediyordu.

Merkez Bankası, 12 Ağustos 2021 itibarıyla akaryakıta sağlanacak döviz kredilerinin resmi kur yerine piyasadaki serbest kur üzerinden hesaplanacağını ve böylelikle akaryakıt sübvansiyonunun kaldırılacağını açıklamıştı.

Sübvansenin kaldırılması, dolar kurunda yaşanan tırmanış ve küresel petrol fiyatlarındaki artış, yakıtta peş peşe zamlara yol açmıştı.

Yakıtın temin edilememesi ve karaborsaya düşmesi üzerine birçok hastane, okul, devlet kurumu ve su tesisi zor durumda kalmıştı.

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Birleşmiş Milletler, Hastane, Lübnan, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BM'nin Lübnan'daki hastane ve su tesislerine yakıt desteği sona erdi - Son Dakika


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