BM'nin Nansen Mülteci Ödülü, Kırgızistan'da 'vatansızlığı' bitiren avukat Ashurov'a verildi
1 saat önce
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), 2019 Nansen Mülteci Ödülü'ne, ülkesi Kırkızistan’da 10 bin "vatansız" kişiye vatandaşlık verilmesini sağlayan avukat Azizbek Ashurov’u layik gördü.
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), 2019 Nansen Mülteci Ödülü'ne, ülkesi Kırkızistan'da 10 binden fazla "vatansız" kişiye vatandaşlık verilmesini sağlayan avukat Azizbek Ashurov'u layik gördü.
Ashurov, " Fergana Vadisi'nin Sınırsız Avukatları" örgütü ile Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla Orta Asya'da "vatansız" kalan 10 bin kişinin Kırgız vatandaşlığına geçmesini sağladı. Ashurov ve ekibinin mücadelesiyle Kırgızistan vatansız statüsüne tamamen son veren ilk ülke oldu.
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 01:31
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