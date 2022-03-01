BM'nin raporuna göre Sudan'da 2021'de yüzlerce insan hakları ihlali yaşandı - Son Dakika
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BM'nin raporuna göre Sudan'da 2021'de yüzlerce insan hakları ihlali yaşandı

01.03.2022 23:55
BM'nin raporuna göre Sudan'da 2021'de yüzlerce insan hakları ihlali yaşandı

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) tarafından hazırlanan raporda, geçen yıl Sudan'daki çatışmalar sırasında sivillere karşı cinayet dahil yüzlerce ciddi insan hakları ihlali yapıldığı bildirildi.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) tarafından hazırlanan raporda, geçen yıl Sudan'daki çatışmalar sırasında sivillere karşı cinayet dahil yüzlerce ciddi insan hakları ihlali yapıldığı bildirildi.

New York'taki BM Genel Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında, BM Sudan Misyonu ve BM insan Hakları Ofisince hazırlanan 2021 yılı raporuna göre, Batı Ekvator eyaleti ve Tambura ilçesindeki çatışmalar sırasında, yüzlerce öldürme, tecavüz ve diğer insan hakları ihlallerinin yaşandığı belirtildi.

BM Genel Sekreteri Sözcüsü Stephane Dujarric, "Haziran ve Eylül 2021 arasında, Sudan'da karşıt grupların çatışmaları nedeniyle en az 440 sivil öldürüldü." dedi.

Raporla ilgili bilgiler paylaşan Dujarric, "Aralarında toplu tecavüze uğrayan 13 yaşındaki bir kız çocuğunun da bulunduğu en az 64 sivil çatışmayla bağlantılı cinsel şiddete maruz kaldı. Yaklaşık 80 bin insan savaştan kaçmak için evlerini terk etti." diye konuştu.

Toplantıda, İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet'in daha fazla ihlalin yaşanmaması için hesap verebilirlik ilkesinin çalıştırılması gerektiğine yönelik ifadesi paylaşıldı.

Basın toplantısında ayrıca Güney Sudan ile ilgili insani durum hakkında bilgi verilirken, ülkede yardım faaliyetleri gerçekleştirilen BM konvoyuna yönelik pusu girişiminde bulunulduğu kaydedildi.

BM'nin Dünya Gıda Programı'na ait gıda maddesi taşıyan ve BM Barış Gücü Misyonu tarafından korunan 59 kamyonluk konvoyun, Jonglei eyaletinde silahlı kişilerin saldırısına uğradığı belirtildi.

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Birleşmiş Milletler, İnsan Hakları, Cinayet, Sudan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BM'nin raporuna göre Sudan'da 2021'de yüzlerce insan hakları ihlali yaşandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: BM'nin raporuna göre Sudan'da 2021'de yüzlerce insan hakları ihlali yaşandı - Son Dakika
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