BM'nin raporuna ilişkin Türk Arap Medya Derneği'nden açıklama

Türk Arap Medya Derneği, Cemal Kaşıkçı
'nın dostları ve meslektaşları olarak beklentilerinin, Birleşmiş Milletler
(BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard tarafından hazırlanan Kaşıkçı cinayeti raporunun son bölümünde ifade edilen tavsiyelerin hızlıca uygulanması olduğunu bildirdi.
Dernekten yapılan açıklamada, BM Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard'ın, Washington Post
Yazarı ve Türk Arap Medya Derneği üyesi Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti hakkında uluslararası toplumun aylar süren sessizliğini bozan raporunun dernek tarafından memnuniyetle karşılandığı belirtildi. Söz
konusu raporun, Türk adli makamlarınca bu korkunç cinayetin detaylarının ve faillerinin ortaya çıkarılmasına yönelik çabaların ne kadar önemli olduğunu bir kere daha gösterdiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Sayın raportörün raporunun dehşet verici detayları ne denli korkunç bir olayla karşı karşıya olduğumuzu bir kere daha sarsıcı biçimde uluslararası kamuoyuna göstermiş ve BM'nin ilgili kurumlarını göreve çağırmıştır.
Kaşıkçı'nın dostları ve meslektaşları olarak beklentimiz Callamard raporunun son bölümünde ifade edilen tavsiyelerin hızlıca uygulamaya konmasıdır. Aylardan beri ifade ettiğimiz üzere, Türk Arap Medya Derneği Cemal Kaşıkçı için adalet talebini yinelemektedir. Bir kere daha belirtelim ki bu talep karşılanmazsa dünyanın dört bir yanında ölüm tehdidi
altında çalışmakta olan meslektaşlarımız işlerini yapamayacaklar ve özgür dünyanın en önemli mesleklerinden biri olan gazetecilik tarihe karışacaktır."