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BM'nin 'ses kirliliği' raporunda Tokat'ın yer almasına karşı açıklama - Son Dakika

BM'nin 'ses kirliliği' raporunda Tokat'ın yer almasına karşı açıklama

22.02.2022 12:09

BM'nin 'ses kirliliği' raporunda Tokat'ın yer almasına karşı açıklamaTOKAT Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ali Yılmaz, BM'nin 'ses kirliliği' raporunda Türkiye'den tek şehir Tokat'ın yer almasının gerçeği yansıtmadığını belirterek, " Tokatlımız rahat olsun böyle bir ses kirliliği, gürültü...

BM'nin 'ses kirliliği' raporunda Tokat'ın yer almasına karşı açıklama

TOKAT Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ali Yılmaz, BM'nin 'ses kirliliği' raporunda Türkiye'den tek şehir Tokat'ın yer almasının gerçeği yansıtmadığını belirterek, " Tokatlımız rahat olsun böyle bir ses kirliliği, gürültü kirliliği yok" dedi

BM Çevre Programı'nın raporundan metropol kentlerde artan ses kirliliğine dikkat çekildi. İstatistiklere göre en gürültülü şehir 119 desibel ile Bangladeş'in başkenti Dakka olurken, Türkiye'den listede 82 desibelle Tokat yer aldı. Konuyla ilgili Çevre ve Şehircilik Tokat İl Müdürü Ali Yılmaz basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yılmaz, Dünyada birçok büyük şehir, Türkiye'de ise sadece Tokattın sıralamaya girmesinin şaşırtıcı olduğunu kaydetti. Tokat'ın sessiz, sakin bir şehir olduğuna dikkat çeken Yılmaz, "Türkiye'de daha büyük şehirler varken Tokat'ımızın sıralamaya girmesi yanlış bilgi olduğunu açıkça başta zaten kendi kendini çürütmüş oluyor. Tokat kesinlikle böyle gürültülü ses kirliliği olan bir şehir değil. Sessiz, sakin, sükunetli bir il" dedi.

"Tokatlımız rahat olsun böyle bir ses kirliliği, gürültü kirliliği yok"

BM'nin yayınlığı bilginin güncel bir bilgi olmadığını belirten Yılmaz, "Yanlış bilgidir. Bu bilgi Atatürk Üniversitesi'nin 2019 İngilizce olarak yayınladığı bir yayını Birleşmiş Milletler baz almış. Malumunuz o zaman da Tokat'ta çevre yolu da yoktu. Çevre yolu yapılmadan önce kara yolu kenarlarında yapılmış bir ölçüm. Bu ölçümlerde 65 noktada yapılmış. 65 noktanın da yüzde 23'Ü şu anki bizim standarttaki verilere göre karayolları kenarındaki veriler 65 desibel. Yüzde 23 bunun altında çıkmış o zaman. Şimdi çevre yolumuzda ta 2012'de tamamlanmış, bu veri de yanlış bilgi. Tokatlımız rahat olsun böyle bir ses kirliliği, gürültü kirliliği yok" diye konuştu.

Müdür Yılmaz, BM'nin raporunu düzeltilmesi için gerekli girişimlerde bulunulması için çalışma yapılacağını sözlerine ekledi.

BM'nin 'ses kirliliği' raporunda Tokat'ın yer almasına karşı açıklama
BM'nin 'ses kirliliği' raporunda Tokat'ın yer almasına karşı açıklama
BM'nin 'ses kirliliği' raporunda Tokat'ın yer almasına karşı açıklama

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BM'nin 'ses kirliliği' raporunda Tokat'ın yer almasına karşı açıklama BM'nin 'ses kirliliği' raporunda Tokat'ın yer almasına karşı açıklama 'Tokat'la ilgili BM'nin ses kirliliği raporu güncel veri değil' 'Tokat'la ilgili BM'nin ses kirliliği raporu güncel veri değil' 'Küresel piyasalarda 2022'de daha zayıf bir döneme gireceğiz' "Küresel piyasalarda 2022'de daha zayıf bir döneme gireceğiz"

Birleşmiş Milletler, Ali Yılmaz, Türkiye, Tokat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel BM'nin 'ses kirliliği' raporunda Tokat'ın yer almasına karşı açıklama - Son Dakika


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