BM'nin Sudan'daki siyasi krizin taraflarıyla başlatılan ön istişareleri sona erdi - Son Dakika

Birleşmiş Milletler (BM) Sudan'daki Geçiş Entegre Misyonu (UNITAMS), Sudan'da yaşanan siyasi krizin çözümüne yönelik 8 Ocak'ta başlattığı 'ön istişareler" sona erdi.

Misyonun Twitter hesabından yapılan açıklamada, BM Sudan Temsilcisi Volker Peretz'in Sudan için siyasi bir süreç için istişare oturumlarını tamamladığı belirtildi.

Açıklamada, görüşmelerin Sudan'ın sufi tarikatlarının liderleri ve şeyhleriyle sonlandırıldığı açıklandı.

Sudan'da ordunun 25 Ekim 2021'de hükümeti feshedip, Başbakan dahil onlarca siyasetçiyi gözaltına almasıyla sonuçlanan askeri müdahale sonrasındaki yönetim krizini sona erdirmek amacıyla 21 Kasım 2021'de Sudan Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan ile görevine iade edilen Başbakan Abdullah Hamduk arasında siyasi anlaşma imzalanmıştı.

Hamduk, ülkedeki siyasi krizin çözülememesi ve askerle anlaşmazlıklar nedeniyle 2 Ocak'ta istifasını sunmuştu.

UNITAMS Başkanı BM Sudan Temsilcisi Peretz, 8 Ocak'ta krizi çözmek için Sudanlı taraflar arasında kapsamlı siyasi süreç için ön istişarelerin başlatıldığını duyurmuş ve ilk olarak sivil toplum örgütleriyle görüşmüştü.