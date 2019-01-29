Son Dakika Haberleri: BM'nin Suriye'ye İnsani Yardımları Sürüyor

BM'nin Suriye'ye İnsani Yardımları Sürüyor

54 dakika önce

Birleşmiş Milletler (BM) insani yardım tırları, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan Suriye'ye geçiş yaptı.

BM'nin Suriye'ye İnsani Yardımları Sürüyor, System.String[]
Birleşmiş Milletler (BM) insani yardım tırları, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan Suriye'ye geçiş yaptı.

İçerisinde insani ihtiyaç malzemesi bulunan 18 tırlık yaşam malzemesi BM'nin Reyhanlı'da bulunan lojistik merkezinden yüklendi. İnsani yardım tırları jandarma ve BM görevlileri kontrolünde Suriye'ye geçiş yapmak için Cilvegözü Gümrük Kapısı'na geldi. Burada yapılan işlemlerin ardından tırlar İdlib'e gönderildi.

Yardım malzemelerinin bölgede yaşayan halka dağıtılacağı öğrenildi. - HATAY

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 12:49 Kaynak: İHA

Hatay, Reyhanlı, Suriye, Birleşmiş Milletler, Güncel
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