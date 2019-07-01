Son Dakika Haberleri: BM'nin uygulanması için Türkiye'ye 180 gün verdiği karar hakkında hukukçular ne diyor?
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BM'nin uygulanması için Türkiye'ye 180 gün verdiği karar hakkında hukukçular ne diyor?

1 saat önce

BM mayıs ayı sonunda Türkiye hakkında verdiği insan hakları ihlali kararı uluslararası kamuoyunda yankı uyandırdı. MİT ile Malezya polisinin ortak çalışması sonucunda Türkiye'ye iade edilen İsmet Özçelik ve Turgay Karaman'ın başvurusu üzerine verilen kararı hukukçular euronews'e değerlendirdi

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Birleşmiş Milletler'in (BM) mayıs ayı sonunda Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile Malezya polisinin ortak çalışması sonucunda Türkiye'ye iade edilen İsmet Özçelik ve Turgay Karaman'ın başvurusu üzerine verdiği kararı hukukçular euronews'e değerlendirdi. Hacettepe Üniversitesi öğretim üyesi hukukçu Öykü Didem Aydın'a göre söz konusu kişilerin Türkiye'ye getirilme işlemi keyfi bir müdahale değil. Kerem Altıparmak'a göre ise 'kararın üzerine dayandırıldığı sözleşme' Türkiye için bağlayıcı nitelik taşıyor.

BM İnsan Hakları Komitesi, 28 Mayıs 2019 tarihli kararında "FETÖ üyesi" oldukları iddiasıyla 2017 yılında Malezya'da gözaltına alınarak Türkiye'ye teslim edilen akademisyen İsmet Özçelik ile Time International School Müdürü Turgay Karaman'ın özgürlüklerinin ihlal edildiğini belirtmişti. Bu kişilerin serbest bırakılması çağrısı yapan Komite, Ankara'ya kararın uygulanması için 180 gün tanımıştı.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 11:08 
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