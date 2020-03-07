BM'nin Yemen Özel Temsilcisi, savaşan taraflara yaptığı ateşkes çağrısını yineledi - Son Dakika
Son Dakika Dünya BM'nin Yemen Özel Temsilcisi, savaşan taraflara yaptığı ateşkes çağrısını yineledi - Son Dakika Dünya

BM'nin Yemen Özel Temsilcisi, savaşan taraflara yaptığı ateşkes çağrısını yineledi

6 saat önce

Birleşmiş Milletler Özel Temsilcisi Martin Griffiths, Yemen’de çatışmaların yeniden alevlenmesi üzerine savaşan taraflara “derhal askeri eylemlerine son vermeleri” yolunda yaptığı çağrıyı yineledi.

BM'nin Yemen Özel Temsilcisi, savaşan taraflara yaptığı ateşkes çağrısını yineledi, System.String[]

Birleşmiş Milletler (BM) Özel Temsilcisi Martin Griffiths, Yemen'de çatışmaların yeniden alevlenmesi üzerine savaşan taraflara "derhal askeri eylemlerine son vermeleri" yolunda yaptığı çağrıyı yineledi.


Marib kentinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Griffiths, "Geçen hafta askeri faaliyetlerin durdurulması için bir çağrı yapmıştım. Bu çağrımı yineliyorum. Derhal ve koşulsuz olarak askeri faaliyetler durdurulmalı. Yemen artık daha fazla bekleyemez." dedi.

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Birleşmiş Milletler, Martin Griffiths, Yemen, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 05:59 
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