BM Nüfus Fonu raporu: Dünyada her yıl 121 milyon istenmeyen gebelik yaşanıyor - Son Dakika
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BM Nüfus Fonu raporu: Dünyada her yıl 121 milyon istenmeyen gebelik yaşanıyor

30.03.2022 18:03
BM Nüfus Fonu raporu: Dünyada her yıl 121 milyon istenmeyen gebelik yaşanıyor

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) dünyada her yıl gerçekleşen gebeliklerin neredeyse yarısının istenmeyen gebelik olduğunu bildirdi.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) dünyada her yıl gerçekleşen gebeliklerin neredeyse yarısının istenmeyen gebelik olduğunu bildirdi.

UNFPA'nin 2022 Dünya Nüfus Raporuna göre, dünya genelinde hamile kalıp kalmamaya karar vermenin kadınların yarısı için bir seçim olmadığına dikkat çekildi.

İstenmeyen gebeliğin bir insan hakları sorunu olduğu belirtilen raporda, bu durumun toplumlar, kadınlar ve kız çocukları ile küresel sağlık üzerinde derin sonuçları olduğu uyarısı yapıldı.

Dünya genelinde her yıl gerçekleşen tüm gebeliklerin yaklaşık yarısının istenmeyen gebelik olduğu ifade edilen raporda, 2015 ve 2019 yılları arasında her yıl neredeyse 121 milyon istenmeyen gebelik meydana geldiği kaydedildi.

İstenmeyen gebeliklerin yüzde 60'ının kürtajla sonuçlandığı ve yapılan kürtajların yüzde 45'nin güvenli olmadığına dikkat çekilen raporda, anne ölümlerinin yüzde 5 ila 13'ünün bu durumdan kaynakladığı ifade edildi.

Rapora göre, hamile kalmaktan kaçınmak isteyen 257 milyon kadın güvenli ve modern doğum kontrol yöntemleri kullanmıyor ve mevcut veriler doğrultusunda kadınların yaklaşık dörtte biri cinsel ilişkiye "hayır" diyemiyor.

Aile içi şiddete maruz kalan kadınlarda doğum kontrol yöntemi kullanımı yüzde 53 daha az

Aile içi şiddete maruz kalan kadınlarda doğum kontrol yöntemleri kullanımının yüzde 53 daha az olduğuna dikkat çekildi.

Araştırmaların mülteci kadın ve kız çocuklarının ise yüzde 20'sinden fazlasının cinsel şiddete maruz kaldığını gösterdiği ifade edilen raporda, Afganistan'da sağlık sistemindeki aksaklıklar ve toplumsal cinsiyet eşitsizliği nedeniyle 2025 yılına kadar tahminen 4,8 milyon istenmeyen gebeliğin meydana geleceği öngörüldü.

Rapora göre, Kovid-19 salgınının ilk yılında yaşanan malzeme ve hizmet kesintileri ise ortalama 1,4 milyon istenmeyen gebeliğe yol açtı.

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Birleşmiş Milletler, İnsan Hakları, Gebelik, Doğum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BM Nüfus Fonu raporu: Dünyada her yıl 121 milyon istenmeyen gebelik yaşanıyor - Son Dakika


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