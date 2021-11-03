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BM Nüfus Fonu Türkiye'nin 50. yılı kutlandı - Son Dakika

BM Nüfus Fonu Türkiye'nin 50. yılı kutlandı

03.11.2021 20:47
BM Nüfus Fonu Türkiye'nin 50. yılı kutlandı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Yardımcısı ve BM Nüfus Fonu (UNFPA) Yardımcı Yönetici Direktörü Diene Keita, Türkiye'nin geçen 50 yılda ulusal ve uluslararası kalkınma amaçlarına ulaşma konusunda ve özellikle de sağlık sektöründe muazzam başarılar kaydettiğini söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Yardımcısı ve BM Nüfus Fonu (UNFPA) Yardımcı Yönetici Direktörü Diene Keita, Türkiye'nin geçen 50 yılda ulusal ve uluslararası kalkınma amaçlarına ulaşma konusunda ve özellikle de sağlık sektöründe muazzam başarılar kaydettiğini söyledi.

BM Nüfus Fonunun Türkiye'deki 50. yılı dolayısıyla "Kelebek Etkisi" temasıyla CerModern'de kutlama etkinliği düzenlendi. Etkinlik, BM Nüfus Fonu Türkiye'nin 50 yıllık faaliyetlerini özetleyen videonun gösterilmesiyle başladı.

Programda konuşan Keita, kuruluşun 50. yılını kutladı.

Türkiye ofisinin dünyada ilk açılan UNFPA ofislerinden olduğunu kaydeden Keita, 50 yıl içinde kadınlar için Türkiye ve dünyada "inanılmaz ilerleme" kaydettiklerini dile getirdi.

Keita, tercihlerin insanı güçlü kıldığını belirterek, "Geçtiğimiz yarım yüzyıla baktığımızda, ulusal ve uluslararası kalkınma amaçlarına ulaşma konusunda ve özellikle de sağlık sektöründe Türkiye gerçekten muazzam başarılar kaydetti. Biz UNFPA olarak bu tarihsel başarılara katkıda bulunmaktan memnunuz." dedi.

Ortak amaçlar için çalıştıklarını vurgulayan Keita, "Amacımız her gebelik istenen bir gebelik olsun, her doğum güvenli bir doğum olsun, her gencin potansiyeli değerlendirilebilsin. Bu 50 yıl içerisinde Türkiye gerçekten dünya haritasında önemli bir aktör olarak ortaya çıktı. Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda Türkiye'nin de başkanlığı zaten bunun bir ifadesidir. Türkiye Cumhuriyeti'ni, Genel Kurula bu kadar yetkin ve başarılı şekilde başkanlık ettiği için tebrik etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Keita, en güvenilir ortak olmaya devam edeceklerini de kaydetti.

"Eğitim ve çalışma hakkı kadınlar için olmazsa olmazdır"

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı ise muazzam işler yapan UNFPA'yı Türkiye'de görmekten memnuniyet duyduklarını belirterek, topluma temas edebilmenin önemini vurguladı.

Dışişleri Bakanlığı olarak UNFPA'nın çalışmalarına destek verdiklerini aktaran Kaymakcı, İstanbul'da bir bölgesel ofisin açılmasını da teşvik ettiklerini dile getirdi.

Kaymakcı, Türkiye'de kadınlara, güçlendirilmeleri amacıyla seçme ve seçilme hakkının birçok Avrupa ülkesinden de daha erken bir zamanda, 1934'te verildiğini belirtti.

Kadın haklarıyla ilgili mesajları Taliban'a da verdiklerini ifade eden Kaymakcı, "Kadın hakları bizim için hayatidir. Daha iyi bir Afganistan'ı inşa etmek için hayati önemdedir. Eğitim ve çalışma hakkı kadınlar için olmazsa olmazdır. Afganistan ile bu anlamda yapıcı ve olumlu çabalarımızı bu doğrultuda sarf etmeye devam edeceğiz." dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Kübra Güran Yiğitbaşı da temel insan haklarını korumanın, eşit ve adil şekilde sosyal yardım sağlamanın herkesin ortak sorumluluğu olduğunu vurguladı.

Yiğitbaşı, "İletişim, sevgi ve hoşgörüye artık her zamankinden fazla ihtiyacımız var. Ortak bilgi, deneyim ve paylaşımını aile ve sosyal hizmetler alanında da artırarak yeni bir umut dalgasını farklı coğrafyalarda yaratabiliriz." diye konuştu.

"Yoksulluğa ve eşitsizliğe karşı bir savaş içerisindeyiz"

BM Türkiye Mukim Koordinatörü Alvaro Rodriguez ise 50 yıl önce kadın ile erkek arasında büyük eşitsizlikler bulunduğunu ancak geçen sürede çok iyi şeyler olduğunu söyledi.

Rodriguez, 50 yıla rağmen bir savaş içinde olduklarına dikkati çekerek, "Belki artık soğuk savaş değil, Vietnam Savaşı değil ama yoksulluğa ve eşitsizliğe karşı bir savaş içerisindeyiz." ifadesini kullandı.

Şimdi 50 yıl öncesine göre çok fazla ders çıkardıklarını kaydeden Rodriguez, "Türkiye gibi ülkeler gerçekten son 50 yılda o kadar çok geliştiler ki dünya gündemine çok katkı sunabilir hale geldiler." değerlendirmesini yaptı.

UNFPA Türkiye Temsilcisi Hassan Mohtashami, UNFPA'nın halkla beraber Türkiye ile 50 yıldır iş birliği yaptığını belirterek, Türkiye ile ortak olmaktan onur duyduklarını söyledi.

Mohtashami, Türk toplumuyla ellerinden gelen en iyi ortaklığı kurmaya çalıştıklarına işaret ederek, "Geçmişteki 50 yıla baktığımızda Türkiye'nin muazzam başarılara imza attığını görüyoruz ve bu diğer toplumlara da bir örnek teşkil edebilir." dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop da gönderdiği mesajda UNFPA'nın sağlıklı nesillerin yetişmesi adına takdire şayan çalışmalar yaptığını belirtti.

UNFPA Türkiye İyi Niyet Elçisi tiyatro oyuncusu Songül Öden ve UNFPA destekçisi sinema oyuncusu Belçim Bilgin'in de konuşma yaptığı etkinlikte, UNFPA Türkiye İyi Niyet Elçisi şarkıcı Edis Görgülü de canlı bağlantıyla katılarak duygularını paylaştı.

Kutlama etkinliği, pasta kesimi ve hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.

BM Nüfus Fonu Türkiye'nin 50. yılı kutlandı
BM Nüfus Fonu Türkiye'nin 50. yılı kutlandı
BM Nüfus Fonu Türkiye'nin 50. yılı kutlandı
BM Nüfus Fonu Türkiye'nin 50. yılı kutlandı
BM Nüfus Fonu Türkiye'nin 50. yılı kutlandı

Birleşmiş Milletler, Kelebek Etkisi, Türkiye, Savaş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BM Nüfus Fonu Türkiye'nin 50. yılı kutlandı - Son Dakika


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