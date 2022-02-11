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BM: Ocak ayında Yemen'de 234 sivil öldürüldü - Son Dakika

BM: Ocak ayında Yemen'de 234 sivil öldürüldü

11.02.2022 00:14
BM: Ocak ayında Yemen'de 234 sivil öldürüldü

Birleşmiş Milletler (BM), ocak ayında Yemen'de 234 sivilin öldürüldüğünü açıkladı.

Birleşmiş Milletler (BM), ocak ayında Yemen'de 234 sivilin öldürüldüğünü açıkladı.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi tarafından Yemen'deki çatışmalarda ölenlere dair bir rapor yayımlandı.

Raporda, ocak ayında Yemen'de 234 sivilin öldürüldüğü ve bunun 3 yıldır devam eden çatışmalarda 1 aylık en yüksek sayı olduğuna dikkat çekildi.

Yemen'de çatışmaların devam etmesinin, "2021'in son çeyreğinden 2022 yılına kadar durumun kötüleşmesiyle" siviller arasında ağır kayıplara neden olduğu vurgulanan raporda, 2021 yılında, günde ortalama 7 kişi olmak üzere toplam 769 sivilin öldüğü 1739 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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Birleşmiş Milletler, Yemen, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BM: Ocak ayında Yemen'de 234 sivil öldürüldü - Son Dakika


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